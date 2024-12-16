'Я держу кулаки': Порошенко оценил перспективу появления международных миротворческих сил в Украине

Членство в НАТО, которое защитит Украину от предстоящей агрессии РФ статьей 5 договора Альянса, является единственной стратегически приемлемой гарантией безопасности для Киева.

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Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в интервью журналисту Виталию Портникову.

"Ключевой составляющей мирного процесса являются гарантии безопасности. Единственной гарантией безопасности, которая стратегически приемлема для Украины, является членство в НАТО и ст. 5 Вашингтонского договора. Если нас сейчас не принимают и, соответственно, 5-я статья не действует, тогда мы должны внимательно изучить – и я обсуждал это с правительствами Швеции и Финляндии – то, что мы должны требовать гарантии финско-шведского образца для нашего вступления в НАТО", – считает Порошенко.

"Если сейчас этого нет, то тогда мы должны принять позицию миротворцев, которые будут гарантировать исполнение достигнутых договоренностей", – сказал пятый президент.

"У меня есть этот опыт. Хочу отметить, что начиная с 2016-2017 годов, как составная часть Минского процесса, мы договорились о том, что мы применяем мандат Совбеза ООН для размещения миротворцев. Могу раскрыть буквально несколько деталей. Мы договорились об этом, я вел переговоры с Си Цзиньпином, и он мне пообещал, что Китай точно не применит право вето, независимо от российской позиции. Говорит, мол, мы можем не проголосовать, но я обещаю вам: вето Китая не будет. Это была встреча в Давосе, и это официальное сообщение, вы можете прочесть об этом", – напомнил Порошенко.

"На саммите "нормандского формата" мы обсудили, что Россия согласится на миротворцев. Это было на Берлинском саммите. Единственное, в чем было разногласие, – Путин хотел размещать их на линии боестолкновения. Я сказал, что это неприемлемо, наша позиция – на государственной границе. И тогда мы пришли к компромиссу, что у нас будет расположена не военная, а полицейская миссия, но не неограниченным количеством, с легким оружием на всей оккупированной территории, за исключением границы. И на границу Путин согласился, что это будут группы ОБСЕ. Результатом этого были отдельное подтверждение Путина, Меркель и Олланда, а после этого Макрона и включение после разговора Путина с Меркель в программу действий немецкого правительства финансирования, размещения миротворцев в Украине. На нашей территории будут расположены иностранные вооруженные силы, которые будут гарантировать выполнение договоренностей, а на оккупированной территории должны быть размещены эти силы", – рассказал Петр Порошенко.

"Сейчас мне неизвестен вариант, но я держу кулаки. Хочу вам подчеркнуть, что я жду положительных новостей из Брюсселя уже на этой неделе, и я считаю, что это шаг вперед", – отметил пятый президент.

Он также объяснил, почему миротворческую миссию не удалось реализовать в 2018-2019 годах: "Потому что в конце 2017 года Путин сказал, что нам потребуется для развертывания миротворческого контингента более 1,5 года. Если это будет 2018-й и половина 2019-го, давайте подождем президентских выборов и сразу же по результатам президентских выборов мы подпишем эту позицию".

Порошенко заметил, что Путин и теперь будет спекулировать на выборах в Украине, чтобы сорвать идею с миротворцами.

"Потому что это стиль Путина. Я прогнозирую, что сейчас будет то же самое. Потому что Путин скажет: "Ждите". "С нашей точки зрения, – скажет Путин, – у Украины нет легитимной власти, поэтому я буду подписывать только с тем, кто будет переизбран", – отметил Порошенко.

"И здесь еще одна важная составляющая – выборы. Я очень обеспокоен, что у отдельных наших партнеров тема выборов приобретает сейчас огромную огласку. Я очень обеспокоен, что власть начала избирательный процесс. Формально я, как лидер оппозиции, был бы заинтересован в выборах. Но это смерть для Украины. Потому что еще одним фактором помимо поддержки партнеров и помимо мощи ВСУ является единство. Какие инструменты единства? Те самые, что были в 2022 году. Мы должны объединиться. Все политические силы парламента должны разделить ответственность за принимаемые решения, частично непопулярные, и сказать, что мы это делаем в интересах Украины", – убежден Порошенко.