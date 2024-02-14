Известный профессор Соловей рассказал, что в посвящённой лично ему статье в The Wall Street Journal говорится, в частности, и о том, что Такер Карлсон, бравший интервью у путина, отказался от комментариев относительно путинских двойников, а кремль, который обычно опровергает сообщения Соловья, тоже не ответил WSJ на такой же запрос.

Если уважаемый профессор не соврал по профессорской привычке, никто не рискнул подтвердить уважаемому американскому изданию, что путин был настоящий, ибо другая сторона может и проколоться, так что и Карлсон, и пуйловая администрация по этому поводу промолчали.

Поэтому вовсе не исключено, что Карлсон, как минимум, не уверен, настоящий ли был президент россии, а значит и у Трампа есть соответствующие сомнения, если не больше.

В таком случае есть информация об этом и у Байдена, который, кстати, тоже избегает комментариев на этот счёт.

Есть и новые косвенные доказательства ненастоящести путина. Он уже не защищает ни свою воспитанницу Собчак, ни её мать (сенатора) и резко изменил риторику относительно гитлера, откровенно поддержав его нападение на Польшу, о чём раньше так никогда не говорил.

В кремле идёт под ковром борьба за власть. И выборы тут, конечно, ни при чём.