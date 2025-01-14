Блог | WP шокирует: боеспособность США уступает не только КНР или РФ, но и Украине (цифры)
Как сообщил один из лучших ютуб-аналитиков Валерий Клочок, ссылаясь на The Washington Post, США должны проиграть любую затяжную конвенционную (то есть без ядерного оружия) войну хоть Китаю, хоть России, не говоря уже о ситуации, если эти две страны будут воевать против Соединённых Штатов вместе.
США также не смогут реально защитить от КНР Тайвань.
Производство артснарядов 150 мм даже после миллиардных финансовых вложений сейчас в Америке менее 1 млн в год — в то время, как Россия тратит порядка 3 млн ежемесячно, то есть её преимущество над Штатами превышает 36-кратное.
Пентагон имеет на своём вооружении 19 тысяч БПЛА — в то время, как в Украине в прошлом году их производство достигло 1,5 млн, а в текущем году должно быть ещё значительнее, хотя уже сейчас, как видим, мы за год производим их больше, чем всего есть у США, в 80 раз.
Именно в этих условиях Трамп рассказал, что назначит министром обороны (если, конечно, согласится Конгресс) известного в стране телеведущего.