Как сообщил один из лучших ютуб-аналитиков Валерий Клочок, ссылаясь на The Washington Post, США должны проиграть любую затяжную конвенционную (то есть без ядерного оружия) войну хоть Китаю, хоть России, не говоря уже о ситуации, если эти две страны будут воевать против Соединённых Штатов вместе.

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США также не смогут реально защитить от КНР Тайвань.

Производство артснарядов 150 мм даже после миллиардных финансовых вложений сейчас в Америке менее 1 млн в год — в то время, как Россия тратит порядка 3 млн ежемесячно, то есть её преимущество над Штатами превышает 36-кратное.

Пентагон имеет на своём вооружении 19 тысяч БПЛА — в то время, как в Украине в прошлом году их производство достигло 1,5 млн, а в текущем году должно быть ещё значительнее, хотя уже сейчас, как видим, мы за год производим их больше, чем всего есть у США, в 80 раз.

Именно в этих условиях Трамп рассказал, что назначит министром обороны (если, конечно, согласится Конгресс) известного в стране телеведущего.