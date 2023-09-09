В розпорядженні журналістів BILD опинилася просто вибухонебезпечна переписка, як вони стверджують, генсека ООН Гутерреша та очільника МЗС Росії Лаврова.

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Я теж бачив цю переписку, і вона схожа на справжню.

У листі нібито Гутерреш пропонує Лаврову повернутися до зернової угоди. Але так, щоб вона працювала на перемогу росії у війні. Пропозиція складається з чотирьох пунктів. Чотирьох "конкретних наріжних каменів угоди між Секретаріатом ООН і Російською Федерацією", яка має "призвести до відновлення Чорноморської ініціативи". Всі вони обнуляють санкції проти росії.

Суть стисло.

Пропозиція 1. Гутерріш пропонує скасувати фінансові санкції, запроваджені ЄС проти "Російського свльськогосподарського банку" (РСХБ), який відключений від SWIFT. Зокрема, для обходу санкцій генсек ООН пропонує використовувати спеціально засновану дочірню компанію російського банку під назвою "RSHB Capital S.A." та підключити її до системи SWIFT. Простими словами: глава ООН хоче створити фейковий банк, який буде обходити санкції ЄС проти російських банків.

Пропозиція 2. Гутерреш пропонує страхувати російські судна, які будуть вивозити зерно, від українських атак. "Страхова компанія спільного фінансування з ООН для російського експорту продовольства та добрив може запрацювати з Lloyd's протягом 4-6 тижнів", - написано в листі. Глава ООН пропонує не лише "страхування вантажів для російського експорту продовольства та добрив", але також страхування "каско та P&I". Страхування "каско" це страхування суден, які використовуються для транспортування, а "P&I" — це комплексне страхування відповідальності за збитки, завдані третім особам.

Пропозиція 3. Розблокування рахунків російських виробників добрив в Європі. Розблокування російських грошей, які поацюють на вбивство українців. В листі зазначається, що ООН "вже працює" над цим питанням.

І, нарешті. Пропозиція 4. "Забезпечити ефективний доступ російських суден, які перевозять продукти харчування та добрива, до портів ЄС через швидкі портові дозволи". А саме, "Організація Об’єднаних Націй готова вивчити подальші варіанти полегшення доступу російських суден до портів ЄС, пов’язаних із торгівлею сільськогосподарською продукцією, включно зі спрощеними процедурами видачі відповідних дозволів, у тому числі перед виходом із російських портів".

Звісно, якщо Гутерреша притиснути до стінки, він скаже "я це не писав, це фальшивка". Але питання в тому, що BILD звернувся до всіх, хто згаданий в цьому листі. SWIFT, Lloyd’s та інші. Жоден гравець не заперечував того, що там написано.