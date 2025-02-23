1. Розрив досі не відбувся і допомога США продовжується.

Видео дня

На даний момент не розірвана та не зупинена жодна програма військової допомоги. Нема зупинки роботи Starlink, нема блокування поставок озброєння, ухвалених при Байдені, немає згортання розвідувальної інформації. Тому заздалегідь лякати себе, що США зупинить допомогу зараз нема ніяких підстав, Україна зберігає значні важелі впливу на ситуацію.

2. Заміна озброєння.

Ми нічим не зможемо замінити багато видів американського озброєння, за обсягами постачання США на першому місці, деякі види озброєння не мають аналогів.

Але ключовим фактором боєздатності армії є у першу чергу фінансування українського бюджету. Якщо Європа зможе забезпечити фінансування бюджету, ми компенсуємо втрату деяких критичних видів озброєння якісними змінами у галузі БПЛА, РЕБ, РЕР, де постачання з США не є ключовим.

За моїм баченням, якщо наші військові підрозділи БПЛА, РЕБ, РЕР на фронті отримають бюджет хоча б на 5 міль'ярдів євро на рік, наша армія навіть підвищить бойову ефективність.

3. Наші союзники.

Україна у війні не залишиться одна, ми маємо підтримку союзників у Європі, і вони планують збільшення допомоги навіть у тому разі, якщо Трамп вирішить насправді щось розірвати. Політична підтримка України на фоні погроз Трампа не послаблюється, а посилюється.

Висновок.

Нема підстав говорити, що США обов'язково розірвуть стосунки. Спроба реально розірвати стосунки США та України викличе сейрозні зрушення і у громадській думці та політиці США. Завдяки подвигам українських воїнів, Україна зберігає авторитет у всьому цивілізованому світі, і тому дискредитувати Україну у світі не зможе ніхто. Тиск на Україну викличе посилення нашої підтримки та тиск на тих, хто буде намагатись створювати Україні проблеми.

Доля Украни вирішується на фронті, і воїни, які тримають фронт, дають Україні незламну стійкість та можливість встояти у будь-який політичний шторм.