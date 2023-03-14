Война в мае резко сократит судоходство в Чёрном море

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Египет – не государство на берегах Чёрного моря, но его действия указывают – через три месяца плавание у берегов Крыма и к востоку от него будет возможно только на подводной лодке. Это связано с перспективой наступления ВСУ на юге, когда боевые действия сделают такое плавание рискованным. Перспектива наступления ВСУ является и фактором, который удерживает Москву от вторжения в Грузию. Поэтому слова о том, что грузины, воюющие в Украине с рашистами, защищают Грузию от вторжения, это не метафора.

Реальность такого сценария вполне осознают и в Москве. Поэтому уже готовятся к выходу ВСУ на берега Азовского моря, блокаде Крыма и Новороссийского порта, для чего строят схему продажи зерна и нефти на мировой рынок через Иран, куда планируют поставлять их по Каспийскому морю и через Азербайджан. Выстраивание этой схемы становится всё более очевидным, поскольку Москва не может её реализовать без привлечения других государств. В результате признаки подготовки Московии-РФ к переносу торговли из бассейна Черного моря в Каспийское становятся всё более наглядными.

Прежде всего, привлекает внимание происходящее в Египте и вокруг него, что и логично, так как он крупнейший в мире стабильный покупатель пшеницы и других зерновых. За его рынок Москва сражается давно и стремится стать на нём монополистом, вытеснив Францию, Украину, Румынию и Болгарию. Это ей более-менее удавалось, но сейчас к коммерческим интересам Москвы добавились и военно-политические в рамках её усилий по глобализации войны с Украиной и экспансии в Африку.

Особенность Египта – закупку пшеницы осуществляет централизованно государство, чем де-факто регулирует цены на хлеб и муку. Стабильность и авторитет правительства прямо зависят от цен на хлеб. Если РФ становится поставщиком-монополистом, то правительство Египта будет таким же заложником Кремля, каким до 2022 г. были правительства Германии и других стран Европы из-за зависимости от "Газпрома". Как будет голосовать Египет в ООН в таком случае по резолюциям о российско-украинской войне очевидно. К этому надо добавить заинтересованность РФ в продаже оружия Египту, желание забрать у него два французских вертолётоносца "Мистраль", попавших туда в 2016 г. из-за российско-украинской войны, поддержку Египтом правительства генерала Хафтара, египетско-суданский спор из-за воды Нила и менее известные мотивы. Так что, помимо перспективы прекращения навигации в Азовском и Чёрном морях у Москвы много причин, чтобы цепляться за Египет всеми силами, вплоть до продажи ему пшеницы по демпинговым ценам.

Новости из Египта позволяют утверждать, что Москва уже договорилась с ним о поставке пшеницы совсем задёшево. Правительство Египта 10 марта заявило о своём выходе с 30 июня из международной конвенции по торговле зерном (GTC) под эгидой ООН, чем удивило всех. Участие Египта в этой конвенции позволяло ему закупать пшеницу по приемлемым ценам. Выход из конвенции, в которой Египет состоял минимум с 1995 г., означает лишь одно – у него появился очень дешёвый и крупный поставщик. Им может быть только РФ. В частности, на это указывает сообщение: в феврале правительство Египта заключило сделку о поставке 240 тыс. т пшеницы с компанией "Зерноцветок" (Grainflower), зарегистрированной в ОАЭ в начале этого года. На сайте "Зерноцветка" указано, что его склады с пшеницей находятся в Азове и Ростове-на-Дону, где её хранится 200 тыс. т. "Зерноцветок" готов поставить крупные партии её в любой порт мира. Не достаёт лишь объявления "Торгуем краденным украинским зерном".

Но через три месяца "Зерноцветок" и подобные ему фирмы смогут возить что-то со своих складов только через Иран. Это понимают и в Москве, и в Анкаре. Поэтому правительство Турции в феврале заявило, что с 1 марта ужесточит контроль за санкционными товарами в РФ и из РФ. Поскольку такая торговля идёт в основном по Чёрному морю, то это сигнал турецким компаниям сворачивать дела.

Так как Турция к официально санкциям не присоединилась, то это заявление можно лишь условно считать присоединением к ним. Её правительство не может сказать компаниям, что через три месяца любой корабль в Азовском море и у берегов Крыма станет мишенью для украинской и российской армий. Поэтому говорит об ужесточении контроля, полагая, что коммерсанты читают газеты, всё правильно поймут, и начнут плавно закрывать сделки, чтобы не делать это через три месяца в авральном режиме.

К закрытию этой навигации готовятся и в Иране, который согласился организовать через себя транзит зерна и других товаров из РФ. На это указывают два события. Одно – заявление Ирана и Саудовской Аравии о восстановлении к середине мая дипотношений, разорванных в 2016 г. Если Иран планирует вложиться в организацию транзита по суше и ожидает большую навигацию в Заливе, то ему нужны гарантии безопасности судоходства по нему. Дать их могут только Саудиты, поэтому нравилось или не нравилось это Тегерану, но пришлось идти к ним на поклон. В результате 10 марта оба государства сделали указанное заявление.

На следующий день Иран официально заявил, что купит у РФ истребители Су-35, но не сказал, когда, сколько и по чём. Израильская разведка сообщила, вроде 24 штуки. Так как Москва не может быстро изготовить столько самолётов, если вообще может, то очевидно, речь идёт о продаже тех, которые находятся на балансе у её армии. Согласие РФ, которая уверяет, что воюет не с Украиной, а со всем НАТО, на такую сделку говорит о многом. В том числе и о том, насколько важной становится для неё торговля с Ираном по Каспию и через Азербайджан. Но зная Москву, не факт, что Иран получит от неё больше одного-двух этих самолётов.

Торговый флот РФ на Каспии мал, тем более балкеров-зерновозов, и не сможет справиться с намечающимися объёмами перевозок. Какие-то суда, но не танкеры, можно перегнать на Каспий из Чёрного моря по каналу Волга-Дон. С танкерами есть и ещё одна проблема: вывоз нефти из Новороссийска осуществляет греческий флот. Его на Каспий не перегонишь. Если причалы Новороссийска будут разрушены, а осенью 2022 г. было продемонстрировано, что это реально, то Москве останется лишь возить нефть через Азербайджан по железной дороге в Иран в цистернах.

В результате Азербайджан внезапно приобрёл для Москвы настолько высокую ценность, что заслонил собой Армению, и 27 февраля в Баку для переговоров летал лавров. В Баку его обязали посетить алею воинов, погибших во время Второй карабахской войны, дав понять, что иначе никаких плодотворных переговоров не будет. Лавров, не моргнув глазом, постоял у могил тех, кого он убил. Это вызвало негативную реакцию в Ереване и там демонстративно отказались назначить армянского генерала в общее командование ОДКБ.

В Баку поставили жёсткое условие – транзит нефти и зерна через Азербайджан в больших объёмах возможен только при условии вывода из Карабаха войск РФ и поддерживаемых ими армянских формирований. Поставили в формате – сначала вывод, потом транзит. В Кремле это предвидели, поэтому лавров на пресс-конференции в Баку неопределённо говорил, что Москва на Южном Кавказе следует принципу "не навреди" и ругал ЕС, который, как он выразился, "злоупотребляет своими отношениями с Арменией и Азербайджаном". По словам лаврова, "злоупотребление" в том, что ЕС "продавливает вызывающую серьезное сомнение с точки зрения легитимности свою так называемую миссию на территории Армении". Новые шедевры расейского языка и ума.

Поскольку ВСУ пока не в Бердянске и не в Крыму, то в Кремле знают, что у них есть ещё время на уговаривание Азербайджана и не спешат. Приезд лаврова 27 февраля был первой пробой на этом треке, где Москва ещё не готова принять какое-то окончательное решение. Лукашенко, в отличие от лаврова, вылетел 12 марта в Иран твёрдо зная, что должен спешить и уговорить персов купить у него калийные удобрения, самим забирать из Астрахани и затем сами кому-то перепродавать. Лукашенко волнуется, если московиты зафрахтуют на Каспии все корабли, то он так и останется сидеть на мешках с удобрениями в Минске.

Москва вполне логично начала выстраивать обходной путь на мировой рынок через Иран и это становится фактором, который будет вынуждать её корректировать планы по оккупации всей Грузии и разделу Южного Кавказа на двоих с Тегераном.

Для Кремля очень заманчиво прорубить военной силой "коридор" в Иран через Южный Кавказ. Рубка "окон" и "коридоров" просто в крови у московитов и предмет их гордости. Но есть две проблемы. Первая – рубка "коридора" в Иран имеет все шансы стать настоящим "Вторым фронтом" для РФ после Украинского фронта. Перепуганные крики агентов Москвы в Тбилиси из-за восстания 7-9 марта о том, что они не допустят открытия "Второго фронта" – это во многом эхо Кремля. Там опасаются, что в процессе "рубки" в странах Южного Кавказа железных дорог не останется. Без них "коридор" не коридор, а лишь способ показать удаль молодецкую и что россияне окончательно "встали с колен", а в Кремле совсем сошли с ума.

Второе возражение против экстренной рубки "коридора", – генерал Залужный никогда не говорил, что операция по освобождению юга Украины и Крыма непременно начнётся с удара по военному порту Новороссийска и тем более по торговому порту. Такого, вроде, не обещал даже Арестович. Поэтому, если после выхода ВСУ к Азовскому морю судоходство на нём прекратится по военным причинам, то возможность для торговцев плавать из Новороссийска вдоль берегов Грузии и Турции сохранится долго. Разумеется, если их корабли будут жаться к берегу и, если РФ не оккупирует Грузию, что может привести её к войне с Турцией. В этом случае в Москве могут сразу забыть о греческих танкерах с нефтью из Новороссийска и о зерновой сделке.

Но это не в интересах Москвы. Поэтому погрозить ракетным ударом грузинам поручили Симоньян, слова которой ничего не значат, а не Твиттер-Медведеву или кому-то из депутатов Госдумы. Это было пустым сотрясением воздуха, притом, что Симоньян с удовольствием снесла бы Тбилиси, но никто в Кремле ей это не позволит, так как оккупация Грузии для него сейчас "не на часі". В результате угрозы Симоньян впечатлили лишь слабонервных россиян, прятавшихся в Грузии от своей родной армии.

У Москвы есть два месяца, чтобы выстроить транзит зерна, нефти и других товаров из Астрахани в Иран и его южный порт Абадан. Срок небольшой, и то, что в него не уложиться в Кремле знают. Поэтому МИД РФ 13 марта заявил, что готов продлить зерновую сделку, срок которой истекает 18 марта, но только на 60 дней, а не на 120 дней как раньше. То есть, до середины мая. В Кремле готовятся к наступлению ВСУ и к тому, что плавание в Азовском море и в центральной части Чёрного моря с середины мая будет закрыто. Будет возможным только каботажное плавание от Одессы до Босфора и теоретические от Новороссийска до Босфора. Вероятность второго будет определяться уровнем агрессивности поведения флота РФ в Чёрном море и уровнем умопомешательства в Кремле. Если он будет не высоким, то возможность каботажного плавания от Новороссийска до Босфора сохранится достаточно долго.

Существует ещё один фактор, влияющий на ситуацию, – угроза высадки десанта рашистов из Крыма под Очаковом для прикрытия попытки форсировать Днепр с целью снова захватить Херсон. Рашисты, готовя эту операцию, активизировали обстрелы Очакова и местности возле него. Естественной реакцией на это будет превентивный ракетный удар ВСУ по флоту РФ в портах оккупированного Крыма и другим объектам. Поскольку это будет один или несколько превентивных ударов, то произойти они могут на рубеже апреля и мая. Соответственно, всем иностранным торговым кораблям, в том числе под флагом РФ, следует до конца апреля уйти из портов Крыма и держаться от полуострова подальше. Министерство обороны Украины вряд ли разместит в СМИ уведомление о возможных днях таких ударов, в том числе потому, что министерство захватов РФ не потрудилось объявить войну ни 20 февраля 2014 г., ни 24 февраля 2022 г.