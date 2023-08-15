Выборы в США: какие проблему ждут Украину если президентом станет Дональд Трамп

Мнение о том, что Владимир Путин реально рассматривает как один из вариантов своей победы – смену хозяина Белого Дома в 2024 году, не является такой уж чепухой. Кремль все активнее заявляет о желании провести переговоры и закрепить нынешний статус-кво, конечно, на своих условиях и ему в этом помогают некоторые как западные, так и "незападные" лидеры. О том, что Украину в дипломатическом смысле ждет "тяжелая времена", считает и глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, "все эти голоса, которые начинают все больше раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужны переговоры, они становятся громче". Да, Киев предпринимает усилия, чтобы они "угасали", заверил Кулеба, но что будет, если такие голоса станут сильными и в США.

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OBOZREVATEL разбирался в том, что ожидает Украину, если президентом США станет, как он сам любит подчеркивать, друг Владимира Путина – Дональд Трамп.

На сегодня наши главные союзники не соглашаются с фактическим признанием оккупации части украинской территории. Но все может измениться, если к власти придет одиозный Дональд Трамп. Его шансы на данный момент очень даже хороши. Так, по последним опросам, он является основным претендентом на пост президента от Республиканской партии и имеет одинаковые шансы на победу с нынешним главой государства – Джо Байденом. Если к этому добавить, что по последним опросам более половины американцев выступили против того, чтобы Конгресс одобрял новые пакеты помощи Украине, то становиться действительно опасно. Ведь через год с небольшим, когда теоретически Трамп вновь может стать президентом США, мнение жителей Америки о "далекой войне, которая отбирает у них деньги", вряд ли станет позитивнее.

Великий популист и эгоцентрист, удивительно чувствующий чего именно хочет толпа в настоящее время, своими резкими заявлениями дает топливо для ее разогрева. Он считает себя избранным, поэтому уже сейчас хочет войти в историю как человек, остановивший Третью мировую войну с возможным ядерным апокалипсисом. Никаких моральных обязательств у Трампа перед украинцами нет, ведь, по его словам, полномасштабная война началась не при нем. Потому ему будет достаточно легко поступать так, как выгодно, возможно наплевав на интересы и трагедию Украины. Конечно, американская система сдержек и противовесов еще в действии, но президент – он и в США президент. Украинцам не надо напоминать, сколько за месяцы войны было новостей, что США вот-вот передадут то или иное вооружение, способное изменить расклад сил на фронте, но…"президент Байден пока не принял окончательного решения". Эпопея с F-16 яркое тому подтверждение.

Мир с Путиным в обмен на территории

Бывший президент США в своих многочисленных интервью заявляет, что он не допустил бы вторжения России в Украину. Однако методы, которыми Трамп готов умиротворить агрессора, явно не по душе украинцам. Описывая, каким образом он бы мог избежать войны, Трамп сказал, что в худшем случае – договорился бы о захвате Россией какой-то части Украины, заметив, что определенные районы страны русскоязычные. С такой логикой тогда надо отдать, например, Майами – Испании, ведь почти 70 % его жителей – испаноязычные.

"Украина должна уступить России часть своих временно-оккупированных территорий, а себе оставить то, что "заработали", чтобы прекратить войну. Думаю, они будут иметь право сохранить большую часть того, что они заработали, и Россия, скорее всего, с этим согласится. Нужен правильный медиатор или переговорщик, а сейчас его нет", – заявляет экс-президент США.

Кроме того, Трамп выступил и за то, чтобы даже не привлекать к ответственности по ордеру Международного уголовного суд президента РФ.

"Если поднять эту тему сейчас, вы никогда не добьетесь мира, никогда не достигнете урегулирования", – подчеркнул он.

Дональд Трамп не гнушается и страшилок российской пропаганды. Так, он заявил о необходимости наладить отношения с Россией "из-за наличия у нее больших запасов ядерного оружия, которое эта страна пока не применяет, но все может быть, если зайти слишком далеко".

Помощь надо прекратить

Больше половины опрошенных американцев (55%) выступили против того, чтобы Конгресс дальше одобрял новые пакеты помощи Украине, – следует из опроса, проведенного по заказу CNN. При этом 45% опрошенных считают, что Конгресс подобную помощь должен санкционировать. К этому можно добавить, что рейтинг одобрения работы президента Байдена составил в среднем за последние 30 месяцев – 40,7%. Это один из самых низких рейтингов в истории Америки.

Трамп, как любой циничный и опытный политик, и здесь четко играет на все больше заметных противоречиях американского общества.

Потому на своих встречах с избирателями, агрессивно заявляет, что "администрация Джо Байдена тратит на Украину миллиарды долларов налогоплательщиков".

"Сейчас Украина получает миллиарды и миллиарды долларов от американских налогоплательщиков. В случае переизбрания меня на пост президента США, я немедленно инициирую расследования по всем возможным правонарушениям действующего главы государства и его семьи. Если у Соединенных Штатов есть десятки миллиардов долларов для отправки Украине, мы должны быть в состоянии сделать все возможное, чтобы наши дети были в безопасности дома. Мы потратили триллионы в Ираке, триллионы в Афганистане, и ничего не получили. Прежде чем мы построим нацию для остального мира, мы должны лучше построить безопасные школы для наших детей в нашей собственной стране", – сказал экс-президент США.

Опасный цирк Дональда

В Британии уже похоже готовы к возможным последствиям предвыборных заявлений Трампа.

США будут менее активно помогать Украине, поскольку отвлеклись на ситуацию с бывшим президентом страны США Дональдом Трампом, – отмечает британская газета The Times. Издание выпустило статью, в которой звучит тезис о том, что в ближайшие полгода Соединенные Штаты будут заняты по большей части внутренней политикой. "Америка отвлеклась на цирк Трампа. Защита от России будет возложена на Великобританию и ее союзников", — говорится в материале.

По данным издания, в связи с внутриполитической борьбой за власть американские власти будут отправлять меньше помощи Вооруженным силам Украины. В связи с этим странам Евросоюза придется еще активнее помогать Киеву, чем сейчас.

Если к представителям Туманного Альбиона претензий нет, то как могут активно помогать европейцы, мы знаем не на словах. Так, канцлер Германии Олаф Шольц уже который месяц все не может одобрить отправку Украине дальнобойных ракет Taurus, при этом получив от военных Германии зеленый свет по поставкам. К слову, это оружие, по данным экспертов, способно изменить соотношение сил на фронте в пользу украинских военных.

Судебно-предвыборные страсти

Одним из существенных факторов нынешней предвыборной кампании в США – судебные разбирательства. Так, Трампу не так давно было предъявлено официальное обвинение в преступлении против Соединенных Штатов и их граждан — в попытке обманом отменить результаты президентских выборов 2020 года. До этого ему же были предъявлены обвинения по двум другим делам — о незаконном удержании секретных документов и о фальсификации отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде. И хотя он сам не признал себя виновным, это означает, что в ближайшие год-полтора ему придется участвовать в судебных процессах по уголовным делам, что осложнит борьбу за Белый дом.

Однако юридические проблемы Трампа никак не отразились на его популярности в Республиканской партии, и даже укрепили позиции. Согласно последним данным опросов, он на 37 пунктов опережает своего ближайшего соперника, губернатора Флориды Рона Десантиса. Главным образом это происходит потому, что большинство избирателей-республиканцев считают обвинения политически мотивированными и вмешательством в выборы.

У команды действующего президента также есть свой суд – Хантеру Байдену (сын Джо Байдена) были выдвинуты обвинения в неуплате налогов и нарушении законодательства об огнестрельном оружии. Президент США при этом выразил уверенность в том, что его сын не делал ничего незаконного, и заявил, что расследование направлено, прежде всего, против него лично. Возможно, и так, но 14 августа прокуратура отказалась от "ранее согласованной сделки о признании вины". Это означает, что Хантера, скорее всего, ожидает судебный процесс с вынесением "грязного белья" в СМИ, а это принесет с собой и потерю голосов избирателей для его отца.

Трамп может не дойти до выборов

Сейчас стоит вопрос – допустят ли Трампа вообще на выборы, – говорит экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Ему недавно выдвинули несколько серьезных обвинений и если они будут доказаны в суде, то ни о каких президентских перспективах не может быть и речи. Но даже если он примет участие в выборах кандидатов от Республиканской партии и победит, то, на мой взгляд, для Байдена это будет очень хороший сценарий. В нужное время политические оппоненты Трампа раскрутят эти обвинения так, что у него просто нечем будет крыть".

Что касается его заявления о решении вопроса российско-украинской войны в кратчайшие сроки путем сдачи части территории Украины, то Владимир Огрызко считает это обычной игрой на публику для привлечения к себе как можно большего внимания.

"Эти его заявления относительно Украины, России, Путина и прочего направлены исключительно на то, чтобы быть в центре внимания. Реальной власти, чтобы решить вопрос именно так, как он говорит, у него не будет. При первой каденции все его странные инициативы заканчивались на уровне блокировавшего их Конгресса. Конечно, как высшее должностное лицо государства, он будет обладать огромными полномочиями, но в Соединенных Штатах присутствуют и другие ветви власти, которые смогут его сдержать", – подчеркнул Владимир Огрызко.