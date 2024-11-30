После первого тура президентских выборов Румыния погрузилась в неслыханный и непредсказуемый политический кризис, который усугубляется с каждым днем и может привести к неожиданным последствиям. Причиной стала победа в первом туре ультраправого политика Келина Джорджеску, возможного триумфа которого не ожидали ни политическая элита страны, ни социологи, ни, кажется, сами избиратели, пишет Виталий Портников для radiosvoboda.org.

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Своєю перемогою Келін Джорджеску, який відомий своїм теплим ставленням до путінської Росії і компліментами на адресу лідерів Румунії часів Другої світової війни, зобовʼязаний насамперед соціальним мережам.

"Найболючіша і неприємна істина полягає в наступному: румуни так масово голосували за Джорджеску не тому, що є вірними прихильниками його доктринальних ідей або поділяють його політику та передвиборчу програму, і не тому, що були його прихильниками багато місяців і років. Зовсім ні. Якби ви попросили цих виборців назвати чотири-п'ять пунктів з передвиборчої програми Джорджеску, вони б і слова не промовили. Чому? Так вони цієї програми в очі не бачили! Вони просто почули, як він говорить, та й проголосували. Поверхневість TikTok – це новий тренд. Соціальні мережі здатні дуже швидко переконувати – всього за пару днів – і не надто вдаючись у подробиці. TikTok буде сильнішим за будь-який навчальний заклад", – наголошував автор румунського видання Adevărul невдовзі після виборів.

"Спецслужба з трьох літер стоїть за всім цим"

Несподіваний успіх Джорджеску змушує замислитися й над тим, чи була в такому розвитку подій зацікавлена Росія – тим більш, що сам хід румунської передвиборчої кампанії разюче нагадує тепер те, що відбувалося нещодавно в сусідній Молдові.

Молдовська президентка Мая Санду сподівалася на легку перемогу, але при владі залишилася тільки дякуючи підтримці молдовської діаспори, у самій країні більшість виборців підтримали проросійського кандидата Александра Стояноглу.

"Можна з упевненістю стверджувати, що кандидат, який на початку виборчої кампанії мав підтримку менше від одного відсотка і не став надалі набагато популярнішим, в жодній країні світу не зможе перемогти без втручання ззовні. Залишається тільки здогадуватися, яка спецслужба з трьох літер стоїть за всім цим. Відправною точкою тут міг стати той факт, що Румунія є однією з найважливіших східних баз для військ НАТО і Сполучених Штатів – якщо не найважливішою в контексті сьогоднішніх геополітичних подій. У будь-якому випадку, це досягнення малює дуже страшні перспективи щодо виборів в інших європейських країнах", – наголошувала після виборів угорська Népszava.

Румунія і Молдова. Що спільне і відмінне?

Якщо повернутися до порівнянь румунського і молдовського голосувань, слід зазначити, що Джорджеску і в румунській діаспорі переміг. Але, дякуючи голосам діаспори до другого туру увійшла ліберальна політикиня Єлена Ласконі. Між тим, розрив між нею та премʼєром Марселем Чолаку, який виявився на третьому місці, дуже незначний. І в цій ситуації Конституційний суд Румунії ухвалює сенсаційне рішення про перерахунок голосів!

При цьому сам Чолаку підкреслює, що навіть якщо після перерахунку він обійде Ласконі, у виборах брати участі не буде. Але може бути й інший розвиток подій: після перерахунку результати першого туру взагалі можуть бути анульовані й відбудеться нове голосування! І все це якраз в той час, коли румуни готуються обрати новий парламент. Очевидно, що авторитету існуючим політичним силам все це не додає. А позиції таких колишніх аутсайдерів, як Джорджеску, тільки посилює.

Після першого туру виборів була ілюзія, що нікому не відомий Джорджеску в будь-якому разі програє вибори Ласконі – тим більше, коли виборці дізнаються більше про його погляди, а не тільки про ролики у TikTok. Проте соціологія останніх днів свідчить, що румунський "джокер" має всі шанси не тільки взяти участь, але й виграти у другому турі – звичайно, якщо він відбудеться.

Спостерігачам доводиться хіба що розраховувати на парламент. "Так, викликає занепокоєння той факт, що зовнішня політика, оборона та захист від катастроф і стихійних лих перебувають переважно у президента. Однак ультраправі не будуть широко представлені в жодній з палат парламенту. ... Партії можуть легко відсторонити Джорджеску від посади, якщо той раптом дозволить собі ризиковані викрутаси – наприклад, зустрінеться з Путіним. Румунська політика наразі нестабільна, але нам, здається, ще далеко до того моменту, коли ультраправий популізм поставить під загрозу членство Румунії в Європейському союзі та НАТО", – сподіваються в угорському тижневику Élet és irodalom.

Проте сам факт тріумфу ультраправого кандидата з TikTok і політичний хаос після цього успіху знову нагадує про те, якими непростими є політичні процеси в Європі часів російсько-української війни й дестабілізаційних зусиль Кремля, спрямованих буквально на весь континент.