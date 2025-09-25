'Вы видите, как президент разочарован': Уолтц посоветовал Путину серьезно отнестись к словам Трампа

Последние слова американского президента Дональда Трампа о том, что Россия находится в кризисе, а Украина может вернуть все захваченные территории, являются довольно "серьезным" по содержанию посланием. И население страны-агрессора, и ее руководство должно было бы прислушаться к этим заявлениям, считает новый постоянный представитель США в ООН Майк Уолтц.

Об этом он рассказал в эфире американского вещателя Fox News. Причем Уолтц добавил, что "иранцы на собственном горьком опыте усвоили, что Трамп может использовать кнут".

Позиция Трампа

"Вы видите, как президент Трамп разочарован Путиным. Он сделал бесчисленное количество звонков, мы имели встречи на высшем уровне в Саудовской Аравии, Турции, на Аляске, поэтому, в конце концов, Путин должен закончить эту войну", – сказал он.

Уолтц напомнил, что именно по требованию президента США активизировалась Европа – и это является сигналом для Путина. Кроме того, отметил американский постпред в ООН, Трамп выразил четкий месседж европейским странам о том, что нельзя покупать российскую нефть, когда они нуждаются в военной помощи на фоне агрессии РФ.

Отдельно американский дипломат разъяснил позицию Трампа о том, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты.

"Президент оперирует с позиции здравого смысла. Мы обсуждали это на заседании Совета Безопасности в понедельник, которое созвала Эстония. Учитывая нарушение воздушного пространства Румынии, Польши и теперь Эстонии. Я думаю, что Путин и россияне должны серьезно отнестись к словам президента США. Трамп не шутит", – отметил Уолтц.

Что предшествовало

Майкл Уолтц ранее призвал Россию немедленно прекратить нарушение воздушного пространства государств-членов НАТО. Заявление он сделал во время заседания Совета Безопасности ООН, которое состоялось после вторжения российских самолетов в воздушное пространство Эстонии.

Как сообщал OBOZ.UA, именно Эстония созвала Совет Безопасности ООН из-за провокации России с истребителями-перехватчиками МиГ-31. Это первый случай, когда Эстония за 34 года членства в ООН требовала проведения экстренного заседания Совета Безопасности.

