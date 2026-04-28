'Вводят в заблуждение общество': Власенко утверждает, что НАБУ распространяет ложную информацию

Зачем нам псевдокоррупционные органы, которые вместо того, чтобы бороться с коррупцией, распространяют ложную информацию, не выполняют требования Уголовного процессуального кодекса и ЕСПЧ, а только рассказывают европейским партнерам, какие они успешные.

Это подчеркнул во время выступления народный депутат от "Батьківщини" Сергей Власенко.

По его словам, руководство НАБУ и САП сознательно вводит в заблуждение общество и манипулирует информацией, чтобы скрыть действительное состояние расследования по делу Юлии Тимошенко.

В частности, в своем недавнем заявлении НАБУ обвинили лидера "Батькивщины" в том, что она якобы не знакомится с материалами дела, хотя, как отметил Сергей Власенко, это можно делать на основе копий материалов, которые есть у адвокатов, и необязательно физически приходить в офис НАБУ.

Второе, о чем заявило НАБУ, – это игнорирование заседания суда после проведенных обысков без постановления следственного судьи. Сергей Власенко отметил, что Юлию Тимошенко не пригласили на заседание и даже не сообщили о нем, что прямо противоречит практике Европейского суда по правам человека.

Наибольшее возмущение, по словам Сергея Власенко, вызывает заявление НАБУ об открытости материалов производства, ведь адвокаты Юлии Тимошенко до сих пор не имеют доступа к единственному доказательству в уголовном производстве – оригинала аудиозаписи разговора.

"Неужели они так боятся этой сфальсифицированной записи и передачи ее защите? Где здесь равенство процесса, когда следствие может делать экспертизы, а защита – нет", – подчеркнул нардеп.

Сергей Власенко убежден, что объективная экспертиза докажет факт монтажа разговора, как это уже показали выводы международных специалистов, которые ранее обнаружили признаки вмешательства при анализе отдельных фрагментов аудиозаписи.

"На самом деле мы требуем очень простых вещей: соблюдения закона, доступа защиты ко всем материалам, включая оригинал записи, а также независимой международной экспертизы этих пленок в учреждении, которое имеет доверие", – заметил Сергей Власенко, добавив, что экспертизу по заказу НАБУ делали работники харьковского института Бокариуса, который еще во времена Януковича имел сомнительную репутацию, ведь выполнял заказ власти против Тимошенко.

Он также напомнил, что НАБУ проводило экспертизу этого аудиофайла с использованием российского программного обеспечения с помощью российского программного комплекса той же компании, которая обслуживает ФСБ РФ.