ВСУ вынудили оккупантов отказаться от захвата Киева, враг попытается сохранить присутствие на юге и востоке – Генштаб

Российские оккупанты, понеся от Вооруженных сил Украины значительные потери, были вынуждены отказаться от блокирования и захвата Киева. Вместо этого они попытаются сохранить военное присутствие в южных и восточных областях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по итогам 31 марта. В то же время враг продолжает усиление группировок за счет подразделений из состава Восточного военного округа.

Враг, понеся значительные потери в личном составе и технике, не добился успеха в блокировании и захвате города Киева . Оккупанты были вынуждены временно отказаться от выполнения указанного задания.

Противник продолжает усиление группировок войск за счет подразделений из состава Восточного военного округа. Пытается сформировать оккупационные администрации в пределах временно захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. С учетом указанного в ближайшее время противник, вероятно, будет пытаться сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины.

Видео дня

На Волынском направлении без изменений .

На Полесском направлении враг осуществляет перегруппировку войск . Вывел на территорию Республики Беларусь до 5 БТГр (батальонно-тактические группы). После восстановления боеспособности выведенных подразделений ожидается их перемещение в другие направления.

На Сиверском направлении оккупанты отводят части войск под прикрытием отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков , совершает артиллерийские обстрелы с целью уничтожения инфраструктуры и жилых кварталов города. В районе к югу от города Изюм пытается сломить сопротивление украинских защитников, вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций и продолжить наступление в направлении Славянска, но успеха не имеет .

На Донецком направлении противник активных наступательных действий не проводил. Враг сосредоточился на продолжении штурма города Мариуполя. Осуществил наращивание группировки 58-й общевойсковой армии за счет введения в его состав БТГр, созданной из перемещенных с 7-й военной базы (Абхазия) военнослужащих.

На Южнобугском направлении противник пытался совершить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка Николаевской области.

Группировка Сил обороны продолжает вести оборонную операцию на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях .

Продолжается огневое поражение противника, рассредоточенного в районе населенных пунктов Изюм, Каменка, Тихоцкое, с целью недопущения его дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково.

Отражены попытки обхода противником позиций наших войск в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское .

Силами 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с подразделениями других составляющих сил обороны Украины удерживается круговая оборона города-героя Мариуполя.

Отражено наступление противника в районе населенного пункта Марьинка .

Группировка сил и средств обороны Киева продолжает вести ударно-поисковые действия на Житомирском и Нежинском направлениях.

На других направлениях проводится стабилизационная операция , выполняются задачи территориальной обороны.

Силы обороны Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи; преследуют отступающего врага, прорывают оборонные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси заметили около 100 единиц техники российских оккупантов, которая двигалась из стороны Чернобыльской АЭС.

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