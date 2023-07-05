Оприлюднено промовисті дані соцопитування Міжнародного соціологічного інституту щодо ставлення громадян до вступу нашої держави до НАТО.

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Якщо говорити стисло, то найбільше вступ підтримують у Львові (92%), Луцьку, Івано-Франківську, Тернополі (по 89%) та Рівному (85%). А ось п'ять обласних центрів, де прихильників вступу України до НАТО найменше: Одеса (проти 18%), Харків (проти 16%), Дніпро (проти 11%), Запоріжжя (проти 10%), Миколаїв (проти 8%). Найбільше в цих містах і тих, хто не голосував би або не визначився, хоча загальна кількість прихильників вступу, яка після початку повномасштабної російської агресії в цілому по Україні зросла, переважає і тут: найменше прихильників у Одесі (53%).

За нормальною людською логікою мало б бути навпаки, адже за інтенсивністю обстрілів і ракетно-бомбових ударів країни-агресора Одеса, Харків, Дніпро, Запоріжжя та Миколаїв лідери. І мали б найактивніше прагнути потрапити під захисну парасольку Альянсу. Що ж тут не так? Чому нормальна людська логіка не спрацьовує?

Це пояснює інша статистика: оприлюднені в березні дані іншого соціологічного опитування, проведеного Фондом "Громадські ініціативи" імені Ілька Кучеріва. Згідно з цими даними, 2022 року українською в повсякденному житті загалом по країні користувався 71% громадян проти 64% у 2021. Але при цьому на Заході - 95,6%, у Центрі - 78,3%, на Півдні - 34,6%, на Сході - 40,3%.

Звідси висновок: російська мова залишається зброєю масового враження свідомості наших співвітчизників. Отже, задача української влади розробити і впровадити механізми протидії цій загрозі.