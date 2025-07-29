Страны НАТО, как известно, недавно согласились ради продолжения американской поддержки Европы повысить собственные военные расходы до 5 процентов ВВП и уплачивать Соединённым Штатам в счёт этих сумм за оружие, которое США будут поставлять Украине;

Видео дня

а теперь ещё и ЕС договорился с Трампом насчёт скорейшей тотальной замены всех российских энергоносителей американскими (!!!),

а также многосотмиллиардных евроинвестиций, в частности, в оборонную промышленность Соединённых Штатов (и отмены таможенной войны тарифов);

если же считать политической частью Европы и Израиль, то сюда также можно отнести и то, что - наряду с решительной американской помощью этой стране в уничтожении иранской (в первую очередь, ядерной!) угрозы - Израиль также получил долгожданную отмашку от Трампа по поводу военной помощи Украине.

Совершенно ясно, что именно Украина и является первой, кто от этого всего выиграет ну никак не меньше, чем собственно участники этих прекрасных многогранных договорённостей и соответствующих изменений.

На этом фоне - очень показательно: когда Трамп не только подтвердил своё намерение насчёт вторичных санкций, то есть против тех, кто имеет торговые отношения с мордором, но ещё и значительно сократил срок ожидания мира от путина - до 10-12 дней, лавров уже, перечисляя требования россии, не говорил об её претензиях на незахваченные территории, а лишь скулил про "реалии" и НАТО, то есть определённый сдвиг уже происходит.

Не зря вонючее пуйло хотело больше Байдена или Камалу; ну а позорный стыд еврейского народа с матерью-русской и отцом-юристом, откупоривавший, празднуя в своё время победу Трампа на выборах, бутылку шампанского, в который раз переворачивается в гробу.