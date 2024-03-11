Время является ключевым фактором: Порошенко объяснил преимущество чешской инициативы по боеприпасам для ВСУ

Петр Порошенко прокомментировал инициативу президента Чехии Петра Павела по поводу покупки для Украины 800 тысяч артиллерийских боеприпасов за пределами Евросоюза. Он объяснил, в чем преимущество этой инициативы.

Об этом Петр Порошенко сказал в эфире Чешского радио.

"Прежде всего я полностью это поддерживаю, потому что время является ключевым фактором. Если мы говорим о производстве миллиона боеприпасов в течение двух лет или их закупке в течение двух недель, то мой выбор совершенно однозначен. А страны, которые сейчас не имеют боеприпасов для Украины, могут просто послать деньги в специальный фонд, инициированный Петром Павелом. И сейчас к этой инициативе присоединяется большое количество стран. Они дают деньги, помогают находить боеприпасы во всем мире, ускоряют логистику их доставки. Поэтому моя особая благодарность президенту Чехии", – сказал Порошенко.

"Преимуществом этой инициативы является то, что она не требует единого голосования, как это происходит при принятии решений в НАТО или ЕС. Поэтому те страны, которые готовы присоединиться к этой инициативе, могут это сделать добровольно и уже сейчас. И я думаю, что уже большое количество стран, которые поддерживают это и говорят, что это правильное время, правильное место и правильная инициатива", – подчеркнул пятый Президент.

На вопрос, не запоздала ли эта помощь, Порошенко сказал: "было бы поздно, если бы украинцы проиграли эту войну. Этого не вышло. Но лучше сейчас, чем потом. Потому что Украина платит огромную цену. Тысячи солдатских жизней, жизнь мирных жителей. Буквально несколько дней назад ракета попала в жилой дом в Одессе, погибли 12 человек. Из них 5 детей. Только что состоялись похороны трехмесячного ребенка, которого убил Путин. Это цена, которую мы каждый день платим за задержки с поставками боеприпасов".

Он также напомнил, что сейчас Украине срочно требуются не только снаряды, но и ракеты большой дальности. "Есть три магических слова, я о них говорил в выступлении на Конгрессе ЕНП. Магическое слово номер один – Taurus, ракета большой дальности из Германии. Они помогли бы нам уничтожить русские артиллерийские склады и логистические центры на расстоянии до 500 километров. Это значительно улучшило бы наше положение на передовой. Магическое слово номер два – истребители. Начиная с F-16 из США и заканчивая шведскими Gripen. Мы должны прекратить доминирование России в украинском воздушном пространстве. И пункт номер три – это зенитные ракеты, включая Patriot или Iris-T, и оборудование для РЭБ. И украинцы тогда смогут творить такую же магию, как в 2022 году", – подчеркнул Петр Порошенко.