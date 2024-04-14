Боеприпасы нам не дают, ибо их нет. У мордора и северной кореи есть, а у Запада нет.

Средства ПВО нам партнёры не дают и говорят, что им они нужны больше, чем нам.

Деньги нам американцы не дают, потому что полгода не могут решить, каким именно образом их нам дать.

Кстати, работает мистика партийных символов: Байден и демократы ведут себя как настоящие ослы, а Трамп и республиканцы — как настоящие слоны.

Ну и правильный ли экзистенциальный выбор сделала Украина между мордором и Цивилизацией? Да, всё равно правильный. Но так сложилось, что окончательная деградация мордора совпала во времени с началом настоящей деградации Запада.

"Случайность? Не думаю." Читайте Библию. Не только Апокалипсис. Библию вообще.