Блог | Время Ч: Украина на стыке миров
Боеприпасы нам не дают, ибо их нет. У мордора и северной кореи есть, а у Запада нет.
Средства ПВО нам партнёры не дают и говорят, что им они нужны больше, чем нам.
Деньги нам американцы не дают, потому что полгода не могут решить, каким именно образом их нам дать.
Кстати, работает мистика партийных символов: Байден и демократы ведут себя как настоящие ослы, а Трамп и республиканцы — как настоящие слоны.
Ну и правильный ли экзистенциальный выбор сделала Украина между мордором и Цивилизацией? Да, всё равно правильный. Но так сложилось, что окончательная деградация мордора совпала во времени с началом настоящей деградации Запада.
"Случайность? Не думаю." Читайте Библию. Не только Апокалипсис. Библию вообще.
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