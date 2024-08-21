Верховная Рада Украины приняла закон о недопущении назначения лекарства под влиянием финансовых стимулов. Последнее исследование проекта USAID "Поддержка реформы здравоохранения", например, свидетельствует, что 17% неформальных платежей, которые осуществляли пациенты в больнице, касались условно лучшего средства реабилитации по сравнению с тем, что дается государством. Это как раз и есть следствие недобросовестного продвижения, которое основывается исключительно на чьем-то финансовом интересе, и которое останавливает принятие этого законопроекта.

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Далее текст на языке оригинала.

Лікарі, фармацевти, фахівці з реабілітації не мають права призначати ліки, медвироби чи допоміжні засоби реабілітації під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів, а саме:

отримання сувенірної та брендованої продукції;

премій, бонусів, подарунків;

повернення частини коштів за призначення;

участі в конкурсах, лотереях, подіях від фармпредставників в обмін на призначення.

Також під заборону підпадає виписування лікарських препаратів на бланках, які містять рекламну інформацію чи сприяють контролю частоти призначення. Обмеження поширюються й на медичні вироби та допоміжні засоби реабілітації.

Фармацевти під час відпуску лікарських засобів на прохання покупців зобов’язані надавати достовірну інформацію про наявні аналоги, які можуть бути еквівалентними за своєю дією, складом або ефективністю. Крім цього, забороняється приховувати інформацію про ліки з аналогічною діючою речовиною за нижчою ціною, керуючись власною вигодою.

Сьогоднішнє рішення парламенту є важливим кроком на шляху підвищення якості лікування та рівня довіри до медичної системи загалом.

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