Во время войны атеистов не должно быть, да и вообще они уже надоели. Господь поможет: "президент Вэнс" придёт в себя, Трампу всё доходчиво кто надо разъяснит, Европа резко ускорит помощь и активизируется в нашу пользу, Германия с новым канцлером позитивно преобразится, Макрон грамотно посотрудничает с Си, мордорский технократический олигархат, поняв реальность угрозы, надавит на пуйло, в течение марта горячая фаза войны наконец закончится, всё будет хорошо, слава Господу Богу, слава ВСУ, слава Украине!

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