'Вопрос лишь в том, кто на чьей стороне': президент Сербии заявил, что весь мир готовится к войне. Видео

Европа приближается к большому конфликту. И на самом деле никто"не готовится к переговорам", а"просто смотрят, кто будет на чьей стороне"

Видео дня

Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич, выступая на саммите Европейского политического сообщества. Событие происходило в столице Дании Копенгагене.

"Мы уже знаем, что будет война. И она будет, я вам говорю. Потому что вижу, что происходит и как все готовятся. Это если быть откровенными. Никто не готовится к переговорам, они просто смотрят, к чьей стороне кто принадлежит", – сказал Вучич, отвечая на вопрос журналиста относительно призыва президента Косово Вйосы Османи предотвратить вероятную сербскую агрессию в отношении соседей.

Каких-то конкретных доказательств к своим словам он не предоставил, однако заверил, что Сербия "сделает все возможное, чтобы не участвовать в этой войне".

"Мы бы хотели развиваться и избегать конфликтов и войн. Но, боюсь, что больше никто не хочет никого слушать. Они действительно серьезно готовятся к войнам. И даже обсуждать некоторые другие темы будет непросто", резюмировал свое заявление Вучич.

Ранее президент Косово Вйоси Османи замечала, что Россия представляет угрозу для всей Европы, а Сербия – именно для региона Западных Балкан. По мнению политика, Белград просто копирует агрессивные действия Москвы.

Напомним, что во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене 2 октября венгерский премьер Виктор Орбан публично отказался признать Россию самой большой угрозой Европе. Таким образом он "ответил на вопрос, кто в этой войне на чьей стороне". Именно так ответили лидеры европейских стран на скандальную речь венгерского чиновника.

Премьер Венгрии еще перед началом саммита на импровизированной пресс-конференции объявил, что "ЕС решил начать войну" и что страны Евросоюза уже якобы согласовали "свою военную стратегию по победе над россиянами". Причем Орбан назвал эту стратегию "ужасной".

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите в Копенгагене был и президент Украины Владимир Зеленский. Глава нашего государства в первую очередь встретился именно с канцлером Германии Мерцом. Также украинский лидер встречался на полях саммита с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Антониу Коштой, премьером Дании Метте Фредериксен и другими. О чем они говорили, читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!