Война выбьет дверь в любую европейскую страну: Порошенко сказал, как остановить Путина

Петр Порошенко рассказал, что нужно сделать, чтобы окончить войну в Украине и обезопасить от дальнейшей агрессии путина европейский континент.

Видео дня

Об этом он сказал в эфире германского телеканала DW News.

"Вы не найдете в мире ни одной нации, которая больше хочет мира, чем мы, Украина. Но мир возможен только по силе. Если вы хотите мира, вы должны мотивировать путина прекратить войну. Если вы хотите побуждать Путина прекратить войну, вы должны поставлять в Украину больше оружия, вы должны вводить больше санкций, вы должны отправлять в Украину деньги от замораживания активов российской федерации", – объяснил Порошенко.

"Это не помощь Украине. Это инвестиция в европейскую сохранность. Это инвестиция в стабильную ситуацию безопасности на континенте. Потому что, когда россия неспровоцированно атакует Украину, это разрушает всю послевоенную систему безопасности, которая базировалась на Совете Безопасности ООН. Теперь все понимают, если мы не остановим путина в Украине, если не поддержим и не будем инвестировать в безопасность, то война выбьет двери в любую европейскую страну", – предостерегает Петр Порошенко.

Россия перевела экономику на военные рельсы, в несколько раз увеличила производство оборонной промышленности, артиллерийских снарядов, ракет большой дальности и всего прочего. Можете себе представить, что только Северная Корея поставила России больше артиллерийских снарядов, чем все НАТО поставило Украине? Россия и Северная Корея выработали больше боевых снарядов, чем все страны НАТО. Вот в чем проблема. Вы должны понимать, что мы сейчас живем в другой атмосфере, и война не может обойти вашу страну. Если не перевести экономику на военные рельсы, если не увеличить производство и не сделать его дешевле, значит, россия будет сильнее нас", – объяснил Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что это его основной месседж во время всех международных встреч: "если вы обеспечите Украину, если вы остановите путь в Украине, это будет наша победа. Если нет, значит, пожалуйста, подготовьте свою нацию, свою экономику и свои вооруженные силы к борьбе на вашей территории".