'Война вступила в сложный период': Зеленский ответил, может ли Украина вернуть все свои территории силой, и высказался по поводу Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для возвращения всех оккупированных территорий, включая Крым, сил украинской армии пока недостаточно. Глава государства подчеркнул, что важно находить дипломатические решения, дополняющие военные усилия.

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Об этом глава государства сказал японскому информагентству Kyodo News. "У нашей армии для этого не хватает сил. Это правда. Мы должны найти дипломатические решения", – сказал Зеленский.

Он отметил, что такие шаги возможны только при существенном усилении украинских позиций, чтобы сделать невозможным новую агрессию со стороны России.

Президент назвал текущий этап войны "сложным", подчеркнув, что Россия более активно действует на востоке Украины. На этом фоне Зеленский заявил о недостаточности международной поддержки и призвал партнеров усилить помощь.

Зеленский также призвал НАТО как можно скорее пригласить Киев к переговорам о членстве в организации. Зеленский назвал членство в Альянсе необходимым для безопасности Украины.

Кроме того, Зеленский заявил, что Трамп и его команда знают позицию Украины и ее план победы, направленный на то, чтобы поставить ее в сильную позицию, которая позволит дипломатии иметь место.

"Они изучают план, и мы их выслушаем. Но никакой капитуляции со стороны Украины не будет", – сказал он.

Глава государства также заявил, что рассчитывает на дополнительные переговоры с новым президентом США, чтобы объяснить некоторые вещи подробнее.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, у кандидата новоизбранного президента США Дональда Трампа на должность спецпредставителя по Украине Кита Келлога есть план окончания войны, развязанной Россией.

– В соцсетях Кит Келлог заявил, что "с нетерпением ждет неутомимой работы по обеспечению мира через силу, отстаивая интересы Америки".

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