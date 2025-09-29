'Война в Украине закончится как Первая мировая': Сикорский дал прогноз и указал на уязвимость России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поделился своим видением того, как может завершиться война в Украине. По его словам, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не исчерпает свои ресурсы, напоминая сценарий Первой мировой войны.

Об этом сообщает business insider. "Война в Украине закончится как Первая мировая – когда одна из сторон исчерпает ресурсы", – подчеркнул Сикорский.

Он также отметил, что Украина уже демонстрирует способность эффективно противостоять агрессии. В частности, украинские силы наносят удары по российским военным объектам и нефтеперерабатывающим заводам, используя собственно произведенное оружие, что создает "реальные проблемы для российской армии".

Сикорский прокомментировал и недавнее изменение риторики президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

По его мнению, Трамп поддерживает Киев, потому что "любит победителей". Это стало заметным после того, как Трамп выразил уверенность в способности Украины "отвоевать всю Украину в ее первоначальной форме" при должной поддержке.

"Это был приятный сюрприз, что Трамп продемонстрировал свою уверенность в том, что Украина может восстановить контроль над своими международно признанными границами", – сказал Сикорский.

"Он известен тем, что любит поддерживать победителя", – добавил польский министр, предположив, что Трамп, вероятно, владеет информацией о том, что "кровавое российское наступление потеряло свой импульс".

Отметим, что Владимир Зеленский также объяснил позицию США относительно заявления Дональда Трампа об освобождении украинских территорий. Он подчеркнул, что Вашингтон остается преданным поддержке Киева. В случае отсутствия позитивных сигналов от Москвы американцы готовы усиливать поддержку Украины, в частности в сфере вооружения. При этом президент подчеркнул, что Украина не выбирала войну и всегда будет отдавать предпочтение дипломатии.

Ранее Владимир Зеленский выразил уверенность, что его американский коллега Дональд Трамп хочет победы Украины в войне с Россией. Именно поэтому сообщение президента США, которое многие в мире трактовали как кардинальное изменение позиции по российско-украинской войне, для главы Украины не стало неожиданностью.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп поставил под сомнение успехи Путина в Украине. Он отметил, что на поле боя россияне почти беспомощны, они не достигли за более чем 3 года никаких особых успехов.

Зато российскую экономику затяжная война поставила на грань выживания.

