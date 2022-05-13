В Британии призвали поставлять Украине больше оружия и усилить санкции против России
Великобритания выступает за продолжение санкций против России и введение еще более жестких ограничений. Дальнейшие поставки Украине оружия тоже помогут в борьбе с агрессором.
Соответствующее убеждение озвучила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, передаетReuters. Она выступила перед журналистами в пятницу, 13 мая, по прибытии на встречу глав МИД из стран G7, проходящую в северной Германии.
Как отметила Трасс, всесторонняя поддержка Украины "жизненно важная". Она призвала государства-партнеры оказывать ее и дальше.
"В настоящее время очень важно, чтобы мы продолжали оказывать давление на Владимира Путина, поставляя Украине больше оружия и усиливая санкции", – сказала министр.
Напомним, общий пакет гуманитарной, экономической и военной поддержки для Украины от Великобритании составляет $2 млрд. Из них $272 млн выделено на поставки жизненно важных продуктов питания, медикаментов и других товаров.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что его страна занимается поисками оборонной техники советского и российского производства для передачи Вооруженным силам Украины.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Британская разведка сообщила, что российские оккупанты сейчас пытаются прорваться к Славянску и Краматорску, а их первостепенная задача – окружение украинских защитников на Донбассе.
Командование ВС РФ при этом идет на рискованные операции, что может свидетельствовать о давлении на военное руководство.