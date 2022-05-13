В Британии призвали поставлять Украине больше оружия и усилить санкции против России

Великобритания выступает за продолжение санкций против России и введение еще более жестких ограничений. Дальнейшие поставки Украине оружия тоже помогут в борьбе с агрессором.

Соответствующее убеждение озвучила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, передаетReuters. Она выступила перед журналистами в пятницу, 13 мая, по прибытии на встречу глав МИД из стран G7, проходящую в северной Германии.

Как отметила Трасс, всесторонняя поддержка Украины "жизненно важная". Она призвала государства-партнеры оказывать ее и дальше.

"В настоящее время очень важно, чтобы мы продолжали оказывать давление на Владимира Путина, поставляя Украине больше оружия и усиливая санкции", – сказала министр.

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Напомним, общий пакет гуманитарной, экономической и военной поддержки для Украины от Великобритании составляет $2 млрд. Из них $272 млн выделено на поставки жизненно важных продуктов питания, медикаментов и других товаров.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что его страна занимается поисками оборонной техники советского и российского производства для передачи Вооруженным силам Украины.

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