Война не берет каникул: "Евросолидарность" заявила, что Рада должна работать и назначить всех министров

"Европейская Солидарность" требует безотлагательно созвать заседание Верховной Рады и сформировать полный состав Кабинета министров.

Видео дня

Об этом в видеообращении заявил Петр Порошенко. Лидер оппозиции подчеркнул, что президент Зеленский должен безотлагательно внести на рассмотрение парламента кандидатуры министра обороны, министра иностранных дел и главы СБУ.

"В ноябре 2025 года фракция "Европейская Солидарность" инициировала сбор подписей за отставку правительства Свириденко. Правительства, в котором половина министров либо находилась под подозрением, либо фигурировала в деле "Миндичгейта", либо была напрямую вовлечена в коррупцию. Семь долгих месяцев парламент не рассматривал наше требование. И только позавчера наконец-то смог отправить в отставку бывшее правительство коррупционеров", – напомнил Порошенко.

"Вчера парламент пережил странный день, который должен был дать стране ответы, но оставил после себя лишь вопросы. И самый главный из них звучит так: как страна, которая пятый год подряд живет в условиях полномасштабной войны, может позволить себе остаться без назначенных парламентом законным образом министра обороны, министра иностранных дел и главы Службы безопасности Украины? Министр обороны сегодня – это министр войны. Человек, который ежедневно принимает решения, от которых зависят жизни украинских воинов, обеспечение фронта, координация с военными партнерами. Министр иностранных дел сегодня – это голос государства в мире. Это человек, который ежедневно ведет переговоры об оружии, санкциях, финансовой поддержке, будущем Украины в НАТО и Европейском Союзе", — отметил пятый президент.

"Такие должности не могут существовать в режиме "временно". Не могут руководствоваться телефонным правом или устными указаниями. Это — конституционные должности, обладающие бесспорной политической и законной легитимностью. Именно поэтому закон определяет порядок назначения руководителей государства. Порядок – это правила, которых должны придерживаться все, а не построение полицейского государства для общества, которое уже пятый год живет в условиях полномасштабной войны, ежедневно хоронит своих защитников и платит за свободу самую высокую цену", – подчеркнул Петр Порошенко.

"У Украины сегодня нет дефицита людей, способных возглавить Министерство обороны. В обществе давно сформировались авторитеты, которым доверяют военные, добровольцы и миллионы украинцев — такие как генерал Залужный, министр Федоров, генерал Драпатый и многие другие. Но государство должно перестать откладывать решения, без которых невозможно эффективно управлять страной во время войны. И эти решения должны быть абсолютно, безупречно легитимными", – убежден лидер партии.

"Поэтому недопустимо, чтобы парламент с сегодняшнего дня по какой-то причине решил, не сформировав правительство, самоустраниться от работы и уйти в отпуск. На рассмотрении остаются решения, без которых невозможно укрепить оборону государства, продолжить или даже начать военную реформу, усовершенствовать систему мобилизации, наконец выполнить взятые перед страной обязательства по европейской интеграции"– отмечает Порошенко.

"Среди них – перезапуск Государственного бюро расследований, которого давно не просто ожидают, а уже требуют европейские партнеры. Особенно в условиях, когда сегодня журналисты, несмотря на абсурдный судебный запрет, обнародовали расследование о возможном незаконном обогащении семьи руководителя ГБР. Если изложенные факты соответствуют действительности, независимые антикоррупционные органы обязаны незамедлительно начать расследование. Если этого не будет сделано, фракция поможет это сделать. Ведь пока одних преследуют санкциями без суда, другие не могут быть неприкосновенными только потому, что находятся у власти. Закон должен быть один для всех. Ведь порядок – это правила, которых должны придерживаться все", – подчеркнул Петр Порошенко.

"Итак, мы, фракция "Европейская Солидарность", требуем от председателя Верховной Рады Стефанчука безотлагательно созвать внеочередное пленарное заседание. Выслушать людей, вышедших на улицы с требованиями, в том числе и к депутатам. Президент Украины — это наше обращение — должен внести в парламент представление о назначении министра обороны, министра иностранных дел, главы Службы безопасности Украины. И эти кандидатуры должны пользоваться уважением, авторитетом и доверием общества. Ведь война не берет каникул. Российские ракеты не откладывают свои удары на август. Поэтому и государство, и парламент не должны делать пауз. Хотя бы ради армии, которая воюет, и у неё никаких каникул нет", – напомнил Петр Порошенко.