Во Франции хотят уволить главу нацразведки из-за ошибок о российском вторжении в Украину – Figaro

Во Франции намерены уволить с должности главы Главного управления военной разведки страны генерала Эрика Видо. Причиной якобы могла стать неверная оценка вероятности вторжения России в Украину.

Об этом проинформировало издание Figaro с ссылкой на источники в Министерстве обороны Франции. В ведомстве считают, что Видо недостаточно владел информацией.

Слухи про увольнение главного разведчика страны, как сообщает издание, ходят уже несколько дней. Ранее источники говорили, что Видо дадут другую должность, однако, вероятнее всего, этого не произойдет.

Скандал вокруг генерала возник в конце февраля-начале марта, вскоре после начала полномасштабной войны в Украине. Тогда начальник генштаба генерал Тьерри Буркхард признал различие в оценках вероятного вторжения России у французской разведки по сравнению с разведками других стран, например США или Британии.

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"Американцы сказали, что россияне собираются атаковать, и они были правы. Наши службы скорее думали, что завоевание Украины будет иметь чудовищную цену и что у россиян есть другие варианты, например "свергнуть президента Владимира Зеленского", – сказал он.

Главой разведки Видо был назначен летом 2021 года. До этого он руководил силами специальных операций.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Европейский Союз продолжит и будет наращивать поддержку Украины, противостоящей агрессии России. Европа будет делать все, чтобы остановить РФ, не вступая при этом в войну.

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