Премьер Эстонии Кая Каллас ОТКАЗАЛАСЬ ДАТЬ ГАРАНТИЮ, что Эстония НЕ ОТПРАВИТ своих военных в Украину.

Именно так и нужно действовать! Не громкие обещания типа: "Можем отправить!", а совсем тихенькое: "Что не отправим — не гарантируем". Почти то же самое, но не то же самое. Разница есть и в некотором смысле весьма существенная.

Никакого намёка на эскалацию! Но если она произойдёт, то есть ситуация изменится в худшую сторону, то оставляем за собой право соответственно прореагировать и в таком плохом случае ни за что не ручаемся.

То есть никаких обещаний, ведь обстоятельства могут измениться. Это — не эскалация. Даже не обещание на неё обязательно ответить. Просто не гарантируем, что такого не будет!

Ну хотя бы на подобное уважаемые Шольцы уважаемого цивилизованного мира способны?

Более взвешенные угрозы более реальны и потому более действенны. Ну что, эстонскую планку преодолеете?