Визит Порошенко и депутатов "ЕС" в США заблокировали: заявление "Европейской солидарности"

В то время как внимание всего мира приковано к драматическим событиям в США, украинские власти исподтишка заблокировали поездку делегации "Европейской Солидарности" во главе с Петром Порошенко на предвыборный Республиканский национальный конвент в Милуоки, где уже завтра соберутся республиканцы и представители более пятидесяти правоцентристских политических сил со всего мира.

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О наличии соответствующего приглашения руководство Верховной Рады было проинформировано несколько месяцев назад – более, чем заранее. Но оно так и не предоставило разрешения на выезд, испуганно оглядываясь на Офис президента. Последний шанс выехать прошел в воскресенье в 14:00.

Проблема, конечно, не в том, чтобы распаковать чемоданы.

Мы всегда боролись за двухпартийную поддержку в США и считаем, что власти по соображениям мелочного политиканства сделали антигосударственный шаг. Вместо того, чтобы воспользоваться нашими связями в обеих политических партиях США в интересах Украины, они заблокировали визит и этим интересам нанесли ущерб. Следует отметить, что мы планировали встречи и с представителями Демократической партии – по отдельной программе.

Впрочем, будущее американской поддержки Украины в ближайшие годы будет в значительной степени зависеть в том числе и от позиции республиканцев, нашей партии-партнерши, уже имеющей большинство в Палате представителей и претендующей на Белый дом. Меньше всего мы хотели бы, чтобы спровоцированный украинскими властями скандал повлиял на это будущее.

Программа делегации "ЕС" в Милуоки была насыщенной, включая участие во встрече делегации Международного демократического союза с кандидатами на пост президента (Трампом) и вице-президента США. Наша цель была единственная – усилить двухпартийную поддержку Украины, минимизировать влияние выборов на нее.

У Порошенко как пятого президента Украины – успешный опыт работы с президентом Дональдом Трампом. Первые "Джавелины", первые морские катера, начало переговоров о системах "Петриот" и вертолеты "Апачи", "Декларация Помпео" об американской политике непризнания попытки аннексии Крыма – это далеко не полный список.

Вместо того, чтобы воспользоваться возможностью создания потенциала для будущей поддержки нашей борьбы против агрессора, украинские власти снова выбирают путь токсичности и конфликта в отношениях с командой Трампа, как это они сделали в 2020 году.

Следует также напомнить, что осенью прошлого года Банковая уже не выпустила Порошенко на встречу с республиканцами, чем упустила хоть какой-то шанс на скорее разблокирование американской помощи, на что потом ценой колоссальных человеческих потерь пришлось ждать еще полгода.

И сегодня власти совершают очередную ошибку, плюя на парламентский плюрализм и европейские стандарты межпарламентской дипломатии.

Это удар по внутреннему единству, во-первых. Власть его видит не как диалог, а как авторитарное самодурство.

А во-вторых, срыв визита демонстрирует наличие уже системных проблем с демократией в Украине. Именно ее сохранение названо предпосылкой нашего вступления и в ЕС, и в НАТО в многочисленных резолюциях этих организаций.

Эта проблема возникла давно. Мы сдерживали себя в оценках. Сначала, чтобы не навредить решению о начале переговоров о вступлении в ЕС, потом – чтобы не навредить позициям Украины на саммите НАТО, что, к сожалению, не помешало власти вместо приглашения в членство получить приглашение только прогуляться по мосту.

Пора признать всю глубину и серьезность проблем с демократией в Украине. Пока армия воюет с россией внешне, есть люди, пытающиеся построить внутри Украины политическую систему по российскому образцу. А кое в чем ее даже опережают. Путин только на этой неделе подписал закон о запрете депутатам ехать за границу без разрешения. У нас такая норма действует уже несколько лет!

Проблемы с демократией имеют фамилию. Трусливое руководство Верховной Рады поездку Порошенко в США заблокировало по прямому указанию главного клерка президентской канцелярии, который считает себя директором-распорядителем не только парламента, но и всей страны, вероятно, даже президента.

О сложившейся ситуации мы проинформируем партнеров Украины в США, ЕС и НАТО, потому что только демократическая страна может претендовать на членство в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе, на чем неоднократно отмечалось в резолюциях этих уважаемых международных институтов, которыми украинские власти пренебрегают.

Еще важнее, мы усилим диалог с обществом относительно угроз демократии, злоупотреблений властью условиями военного положения для решения своих шкурных интересов.

Иначе негативные тенденции станут необратимыми и метастазы российского авторитаризма прорастут внутри Украины. Мы этого не должны допустить.