1. Все утвердження из мини-викторины в предыдущем посте были, как ни странно, правдивы.

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Не буду тратить время на то, о чём можно при желании легко узнать из Википедии, атласа мира, исторических справочников по 14 веку или середине прошлого (хотя, конечно, вопрос о еврействе всегда спорен - это, безусловно, признаю), а сосредоточусь на вопросе из теории вероятности.

Обращаю внимание: не спрашивалось о том, какой именно ребёнок мальчик, к примеру - старший или младший, то есть речь не шла о том, какова вероятность того, что именно какой-то КОНКРЕТНЫЙ малыш мальчик.

Тогда для мальчика М и девочки Д возможны 4 варианта в семье с 2 малышами: ММ, МД, ДМ и ДД. Последний вариант отпадает, ведь по условиям один из них мальчик, так что остаются лишь 3 первых варианта, из которых нас устраивает только 1 - самый первый, отсюда вероятность того, что другой тоже парень, составляет именно 1/3 (торжество теории вероятности над так называемым здравым смыслом).

2. В очередной раз банда социологов-вредителей [по заказу пуйла?] провела весьма вредительский опрос в Украине насчёт ожиданий СПРАВЕДЛИВОГО мира от Трампа.

Меня же интересуют не сами заранее известные бессмысленные результаты бессмысленного опроса, только мордору и интересного, и их ожидаемая бессмысленная динамика, а совсем иное:

КАКИЕ ИМЕННО условия мира посчитает СПРАВЕДЛИВЫМИ наша требовательная и ТРИ ГОДА НАЗАД ГЕРОИЧЕСКАЯ страна, почти все мужчины призывного возраста в которой НЕ ХОТЯТ в такое сложное время за неё воевать и вместо того, чтобы идти на фронт, ПРЯЧУТСЯ, СИМУЛИРУЮТ, ПЕРЕПЛЫВАЮТ ТИСУ, ОТКУПАЮТСЯ (а деньгами можно?), демонстрируют патриотизм на диване или в эфире и МАССОВО УКЛОНЯЮТСЯ кто как умеет???