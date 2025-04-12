'Весь мир это понимает': Сибига объяснил важность завершения войны в Украине справедливым способом

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в мире осознают важность того, чтобы российско-украинская война завершилась справедливым способом. Это напрямую влияет на ситуацию с безопасностью в других регионах мира.

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Об этом Сибига сказал в интервью "Укринформу" по результатам участия в Анталийском дипломатическом форуме. Он подчеркнул, что наши партнеры поддерживают путь Украины к достижению всеобъемлющего справедливого мира.

"Ключевой вывод, который можем сделать по результатам двусторонних и многосторонних встреч, участия в дискуссионных панелях, – все понимают необходимость и важность завершения войны в Украине справедливым способом. Поддерживают достижение для Украины всеобъемлющего справедливого мира, необходимость поддержки усилий Украины на этом пути, чтобы завершить эту неспровоцированную войну, остановить российскую агрессию", – заявил министр.

Ситуация в Украине глобально важна и имеет значение для всего мира. Безопасность в нашей стране и то, как закончится эта развязанная Россией война, напрямую влияет на ситуацию в безопасности в других регионах.

"В Африке, на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе. Это все взаимосвязано. Все мои собеседники, с кем я здесь встречался, признают это, и я почувствовал их поддержку. Это поддержка нашего принципиального подхода", – отметил Сибига.

Он добавил, что Украина в противодействии российской агрессии защищает основные принципы Устава ООН, территориальную целостность и суверенитет, отстаивает принципы международного права.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение месяца "перемирие" Россия нарастила террор гражданских украинцев. За период с 11 марта по 11 апреля враг атаковал украинские города и села почти 70 ракетами разных типов, запустив тысячи "Шахедов" и КАБов.

Такие действия красноречиво свидетельствуют, что единственным источником войны и препятствием для установления мира является Россия, подчеркнул глава МИД Андрей Сибига.

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