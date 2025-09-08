'Верим в диалог': Сийярто анонсировал встречу с Сибигой в Будапеште 'уже на этой неделе'

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что готов встретиться с украинским коллегой в венгерской столице. Он подчеркнул, что Будапешт верит в диалог, однако настоящего прогресса можно достичь только тогда, когда будут восстановлены права закарпатских венгров.

Сийярто сообщил в соцсети X, что уже на этой неделе планирует переговоры с украинским министром Андреем Сибигой в Будапеште. По его словам, венгерская сторона всегда готова к разговору, но ответственность за дальнейшие шаги лежит на Киеве.

"На этой неделе встретимся с Андреем Сибига в Будапеште, чтобы обсудить венгерско-украинские отношения. Мы верим в диалог и всегда готовы к переговорам. Но мяч на стороне Украины: реальный прогресс возможен только при условии полного восстановления прав, отобранных у венгров на Закарпатье", – написал Сийярто.

Что предшествовало

6 сентября украинский дипломат Андрей Сибига призвал прекратить споры в соцсетях и встретиться лично. Он заверил, что евроинтеграция Украины не представляет никакой угрозы для Венгрии, а наоборот – соответствует ее безопасности и экономическим интересам.

Сибига напомнил, что Национальная стратегия безопасности Венгрии прямо говорит о важности сильной и объединенной Европы. По его словам, украинское членство в ЕС не вредит ни венгерским аграриям, ни рынку труда, ведь украинцы раньше помогали компенсировать нехватку квалифицированной рабочей силы. Он также отметил, что венгерская община Закарпатья поддерживает интеграционные процессы.

Переговоры в фокусе

Глава МИД Украины подчеркнул, что готов к добросовестному поиску прагматических решений ради мира и безопасности обоих народов."Вместо споров в Twitter давайте встретимся и проведем конструктивную дискуссию", – призвал он.

Еще ранее, заявления Сийярто о сохранении жесткой позиции относительно членства Украины в ЕС прозвучали после ряда важных событий в приграничном с Венгрией регионе.

Как рассказывал OBOZ.UA, 5 сентября в Ужгород приезжал президент Европейского совета Антониу Кошта. Он вместе с Владимиром Зеленским подчеркнул: даже Москва не выражает прямого сопротивления евроинтеграции Украины, поэтому позиция Будапешта выглядит противоречивой.

В тот же день премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает европейский курс Киева и готов поделиться опытом своего правительства.

