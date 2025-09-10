Вэнс заявил, что Россия хочет еще 6 тысяч кв. км украинской земли для завершения войны. Видео

Переговоры по завершению войны между Россией и Украиной сузились до двух главных вопросов. Это территориальные требования Кремля и настоящие гарантии безопасности для Киева.

Такое заявление вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал в эфире One America News. По его словам, процесс вышел на этап, когда удалось четко определить основные разногласия. В частности, россияне хотят получить около 6000 квадратных километров, которые они еще не завоевали военной силой.

"Одно из них касается территории. С другой стороны – украинцы хотят гарантий безопасности. То ли от европейцев, или от Европы, или от кого-то другого", – подчеркнул Вэнс.

Он добавил, что Украина стремится быть уверенной в надежности договоренностей, чтобы избежать повторения агрессии.

"Украинцы хотят быть уверены, что если соглашение будет заключено, то россияне вскоре не вернутся и не попросят еще", – считает вице-президент США.

Вэнс подчеркнул, что команде Дональда Трампа удалось достичь значительного прогресса.

"Мы на самом деле достигли невероятного прогресса, просто выделив и определив эти две основные проблемы. Вопрос на самом деле заключается в том, пройдут ли россияне и украинцы через те двери мира, которые открыл президент США Дональд Трамп", – отметил Вэнс.

Вице-президент США добавил, что работа над переговорами продолжается.

"Я разговаривал об этом со специальным посланником Стивом Уиткоффом. Именно сегодня. Мы просто продолжим работать над этим. И в конце концов Украина и РФ придут к мирному урегулированию. Я действительно так считаю", – сказал он.

Накануне, 9 сентября, посол США в НАТО Мэтью Уитакер назвал условие, при котором Украина может согласиться на замораживание линии фронта. Речь идет о получении твердых гарантий безопасности.

Кроме того, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Кремль сознательно избегает переговоров и ищет любые поводы, чтобы не прекращать войну против Украины. По его словам, агрессию России нужно остановить, иначе она может распространиться дальше.

Кремлевский диктатор Владимир Путин не изменил целей своей агрессивной войны, он хочет оккупировать Украину. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне, считает президент Владимир Зеленский.

