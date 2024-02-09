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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Великая сила Северной Кореи

Великая сила Северной Кореи

КНДР неожиданно оказалась гораздо более надёжной военной союзницей для мордора, чем Соединённые Штаты Америки — для нас.

У этой партнёрской надёжности — две причины.

Во-первых, там нет циничных республиканцев.

Во-вторых, у них нет и трусливых демократов.

Всё, этого оказалось вполне достаточно для преимущества.

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