Блог | Великая сила Северной Кореи
КНДР неожиданно оказалась гораздо более надёжной военной союзницей для мордора, чем Соединённые Штаты Америки — для нас.
У этой партнёрской надёжности — две причины.
Во-первых, там нет циничных республиканцев.
Во-вторых, у них нет и трусливых демократов.
Всё, этого оказалось вполне достаточно для преимущества.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...