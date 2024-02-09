КНДР неожиданно оказалась гораздо более надёжной военной союзницей для мордора, чем Соединённые Штаты Америки — для нас.

У этой партнёрской надёжности — две причины.

Во-первых, там нет циничных республиканцев.

Во-вторых, у них нет и трусливых демократов.

Всё, этого оказалось вполне достаточно для преимущества.