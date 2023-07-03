'Ваша работа вдохновляет': Зеленский поблагодарил зенитчиков, защищающих небо над Украиной

Президент Владимир Зеленский 3 июля поздравил военнослужащих зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником. Он отметил мужество и отвагу воинов, защищающих небо Украины.

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В частности, он поблагодарил защитников за отражение вражеских воздушных атак и сохранение жизней мирных граждан. Поздравление опубликовала пресс-служба главы государства в соцсетях.

"День тех, кто защищает наше небо, спасает сотни жизней украинцев, ежедневно и еженощно оберегает наших людей, наши города и села от вражеских атак", – подчеркнул президент.

Он добавил, что работа украинских зенитчиков вдохновляет, ведь их профессионализм и меткость не оставляют оккупантам никакого шанса.

"Спасибо за то, что держите наше небо, за каждую пораженную цель, за каждую спасенную жизнь! Слава зенитным ракетным войскам! Слава Украине!" – заявил Зеленский.

В День зенитных ракетных войск Украины также поздравил защитников нашего неба с профессиональным праздником командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Генерал-лейтенант поделился патриотическим видео с зенитчиками и их военной техникой.

В то же время в Воздушных силах показали, как их зенитные подразделения ежедневно уничтожают российские воздушные цели – ракеты, самолеты и дроны оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне, 2 июля, отмечался День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Президент Владимир Зеленский, командующий ВМС Алексей Неижпапа, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев поздравили воинов украинского флота.

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