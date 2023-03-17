В Венгрии назначена новая дата ратификации заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО. Окончательное голосование по поддержке предложений правительства по заявке двух стран на членство в НАТО, вероятно, состоится 31 марта.

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Об этом сообщило венгерское издание Нvg.hu. Венгерский гражданский союз объяснил неожиданной новой причиной, по которой дату голосования приходилось откладывать много раз – "Брюссель лжет, как свинья".

Fidesz-KDNP установила новую дату ратификации присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. Окончательное голосование по поддержке предложений правительства по заявке двух стран на членство в НАТО состоится 31 марта.

Как заявляет источник, так было сказано на заседании домкома в четверг днем. Дьёрдь Балла, заместитель лидера фракции "Фидес", объяснил череду отсрочек следующим образом:

"Брюссель лжит как свинья", – заявил Дьёрдь Балла.

Ожидалась еще одна отсрочка голосования, поскольку первоначально утвержденный график предусматривал голосование по вопросу НАТО на неделе 20 марта, но во вторник, перед национальным праздником, вице-премьер Жолт Семьен указал от имени правящих партий, что они отложат всю сессию парламента на следующей неделе, а затем проголосуют за расширение НАТО на неделе 27-го или 3-го апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала ратифицировать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Пока этого не сделали только две страны – Венгрия и Турция.

Финляндия готова вступить в НАТО, не дожидаясь, пока Турция одобрит такое решение для Швеции. Однако, по словам министра обороны Финляндии Микко Саволы, он хотел бы, чтобы обе скандинавские страны стали членом Альянса.

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