В Украину прибудет делегация из Южной Кореи, чтобы передать информацию о войсках КНДР

На этой неделе в Украину с визитом прибудет южнокорейская делегация, чтобы передать информацию об отправке войск Северной Кореи в Россию. Также Сеул хочет обсудить с Киевом шаги по сотрудничеству.

Видео дня

Об этом заявил президент страны Юн Сок Йоль, сообщает агентство Yonhap. По данным издания, он поделился этим планом с генсеком НАТО Марком Рютте, подтвердившим, что войска КНДР были развернуты в Курской области РФ.

"Надеюсь, что под руководством генсека НАТО удвоит усилия по мониторингу и блокированию незаконных обменов между Россией и Северной Кореей в духе солидарности и координации", – сказал южнокорейский лидер.

По его словам, 29 октября делегация Республики Корея проведет брифинг для Комитета ЕС по политике и безопасности, после чего посетит Украину, где встретится с представителями разведки и обороны, чтобы обменяться данными с поля боя и обсудить вопросы сотрудничества.

Юн подчеркнул, что незаконное военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна существенно подрывает международный порядок, основанный на правилах, и создает угрозу миру, в том числе на Корейском полуострове.

Он призвал к немедленному выводу северокорейских войск и прекращению военного сотрудничества между РФ и КНДР, пообещав изучить "ответные практические меры" с ЕС и его странами-членами.

Yonhap добавляет, что перед звонком с генсеком НАТО у президента Южной Кореи был отдельный телефонный разговор на эту тему с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Это серьезная ситуация, когда фактическое развертывание северокорейских войск на линии фронта в Украине может произойти раньше, чем ожидалось", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее издание Newsweek написало, якобы правительство Южной Кореи рассматривает возможность отправки в Украину своего персонала. В частности, офицеров разведки и специалистов по вопросам КНДР.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!