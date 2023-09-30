'Производители оружия будут иметь исключительные условия': в Киеве прошел оборонный форум с участием компаний из десятков стран мира. Все подробности

В Киеве 29 сентября прошел Форум оборонных индустрий, участие в котором приняли более 250 компаний из 30 стран мира. Мероприятие имело целью объединить мировое сообщество ради создания нового и мощного арсенала вооружений для Украины, после него президент Владимир Зеленский объявил о начале фактического развития и возобновления украинского ВПК.

Для этого был создан Альянс оборонных инвестиций, который приглашает иностранные компании к сотрудничеству. Инициатива принадлежит именно нашей стране, которая уже 20-й месяц борется с полномасштабным российским вторжением. Детальнее о том, как прошел оборонный форум в столице, читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Альянс оборонных инвестиций

Видео дня

На форуме в Киеве объявили создание Альянса оборонных инвестиций, который "ценит международное право и умеет работать для реальной защиты этого права, защите любой нации в мире от любой агрессии". Это событие еще во время открытия мероприятия анонсировал украинский лидер. Декларацию о сотрудничестве с Альянсом приглашают подписать всех производителей оружия и военной техники в мире.

"Сегодня, на старте эту декларацию уже подписало 13 выдающихся иностранных компаний, которые готовы вместе с Украиной строить новый арсенал свободного мира", – заявил Зеленский.

Специальный экономический режим и оборонный фонд для производителей оружия

Также президент объявил, что для работы военно-промышленного комплекса в Украине будет введен специальный экономический режим, когда производители оружия будут иметь исключительные условия. Кроме этого, для них будет учрежден специальный оборонный фонд.

"Он обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств и поддержки сотрудничества ради создания новых военных объектов, а также программ, необходимых для обороны и заботы о наших воинах", – пояснил Зеленский.

Кроме комплекса государственных расходов на сферу обороны, оборонного производства и частных инвестиций, такой спецфонд будут наполнять и за счет дивидендов от государственных оборонных активов, а также за счет продажи конфискованных российских активов.

"Скоро будет уже 600 суток полномасштабной войны. Но, что бы не происходило, за это время не было такого дня, когда бы Украина испытывала какую-то безнадежность, а у России была бы хоть чуть-чуть реальная надежда сломить нас... Сегодня все, что служит нам , может служить и миру. Мы формируем новый арсенал мира", – заявил Зеленский.

Развитие ВПК Украины

Президент выразил убеждение, что Украине удастся выстроить долговременный надежный мир благодаря развитию военно-промышленного комплекса – своими силами и в сотрудничестве с мировыми оружейными производителями. Для этого страна готова делиться реальными боевыми практиками с партнерами, чтобы миру в будущем не мог угрожать любой агрессор.

"Своей преступной и неспровоцированной агрессией против Украины Россия показала каждой нации, что может угрожать суверенитету и нормальной жизни любого народа на планете. А по нашей защите в этой войне, по нашему движению к освобождению собственной территории, каждое государство понимает, в чем нуждается для своей обороны – какого требует оружия, производств, современных технологий, альянсов", – объяснил украинский лидер.

Ко всему прочему гарант рассказал, что именно во время поездки в США договорился о сотрудничестве с американскими производителями оружия. Они и будут помогать Киеву в развитии украинского ВПК.

Кто был на Форуме

В четверг, 28 сентября, в Киев приехал министр обороны Франции Себастьян Лекорню. А вместе с ним, по данным СМИ, прибыло "около 20 представителей оборонной промышленности". Среди них – чиновник компании-производителя САУ Caesar, которая уже находится на вооружении ВСУ.

Параллельно президент Украины встречал в Киеве государственного секретаря Великобритании по вопросам обороны Гранта Шаппса. До мероприятия в Киеве они обсудили тему усиления украинской противовоздушной обороны, что особенно важно накануне зимнего периода.

В день проведения мероприятия президент заявил, что на нем были представлены более 30 стран мира – в общей сложности 252 оборонные компании, которые производят полный спектр оружия и оборонных систем и решений.

"А главное в этом зале – уверенность свободного мира в том, что мы можем защитить наших людей, ценности и свободу. Мы сделаем это обязательно, ведь построим современный и мощный арсенал, который не оставит шансов ни одному агрессору", – отметил Зеленский.

Он добавил, что на форуме были и представители отечественных производств – государственных и частных, с историей и совсем новые, – которые становятся во время войны более мощными.

Что еще известно о Форуме оборонных индустрий

Президент Украины Владимир Зеленский еще в видеообращении 25 сентября поделился деталями по поводу предстоящего мероприятия.

"Уже есть более 160 компаний, которые будут участниками. 26 стран. Разные части мира: Америка, Азия, Европа, Австралия. Производители полного спектра вооружений. Мы сделаем все, чтобы объединить мир ради создания нового и мощного арсенала для Украины и всех защитников международного права", – отметил президент.

Со своей стороны министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что это инициатива Украины, которая понимает, что ей нужно думать стратегически и нельзя обеспечивать постоянство поставок вооружения во время войны только за счет складов.

"Нужно обеспечивать за счет наращивания производства прежде всего в Украине. Мы работаем вместе с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышиным и министром обороны Рустемом Умеровым для того, чтобы максимально получить в этом синергию и результат", – говорил он перед форумом в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, идея мероприятия родилась в МИД еще весной 2023 года, после чего по поручению президента Министерство иностранных дел, Минстратегпром и Минобороны одной командой работали над его организацией. Он добавил, что "это пример реальной командной работы трех министерств в интересах обороны государства".

Мероприятие собрало в Киеве представителей не только европейских компаний, но и других частей света. Основной фокус был сосредоточен на производителях оружия и подписании ими контрактов, создании альянсов. Ключевой в этом была работа Минстратегпрома и Минобороны. Со своей стороны МИД работал с каждой страной, чтобы они делегировали максимальное количество кампаний для участия.

"Мы создаем "политический зонтик" для форума, чтобы компании видели: то, что они планируют делать вместе с Украиной, пользуется политической поддержкой их правительств, а также ЕС и НАТО", – подытожил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский рассказал о перспективах производства вооружения в Украине. По его словам, в первую очередь, чтобы обеспечить безопасность стране, ей нужны системы противовоздушной обороны и другие современные виды оружия.

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