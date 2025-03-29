В Украине считают 'ужасным' новое соглашение с США о ископаемых, на подписание нет шансов – WP

Условия, прописанные американской стороной в новом проекте соглашения о полезных ископаемых, категорически неприемлемы для Украины. Шансов на то, что соглашение будет подписано в таком виде, нет.

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В Киеве предложения США по соглашению назвали "ужасными" и сравнили с "пожизненными репарациями", которые можно было бы понять только в том случае, если бы Украина воевала со Штатами, разгромно проиграла войну и была полностью захвачена. Об этом со ссылкой на украинских высокопоставленных чиновников пишет The Washington Post.

По словам одного из собеседников издания, текущий проект соглашения по ископаемым, предложенный США, выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации". По словам чиновника, тот проект, который несколько дней назад опубликовали в Financial Times, является настоящим.

Подготовленный Вашингтоном проект соглашения по украинским ископаемым на 55 страницах не содержит ни единого упоминания о гарантиях безопасности. В то же время он превращает безвозвратную помощь, которую США предоставили Украине за время войны, в "долг", который наше государство должно вернуть с доходами от соглашения для американской стороны.

The Washington Post со ссылкой на собеседника также отмечает: американцы прописали в проекте соглашения "право первого предложения" для США на все инвестиции, связанные с энергетикой и полезными ископаемыми. Это де-факто означает передачу Украине контроля над этими секторами Вашингтона.

Один из собеседников издания подчеркнул, что проект вызвал в Киеве беспокойство – в частности, тем, что переклассифицирует прошлые гранты США на займы, которые Украина обязана вернуть.

Другой собеседник The Washington Post отметил, что это может быть первоначальный вариант соглашения, который в дальнейшем будет претерпевать изменения. Но в текущем виде он "ужасен для Украины".

"Нет никаких шансов, что он будет подписан в таком варианте. В чем смысл? Они могут согласиться во что бы то ни было, учитывая, что не смогут реализовать ничего значимого. Или они действуют дерзко, или же намеренно начинают с максимально жесткой позиции, чтобы потом пойти на минимальные уступки", – резюмировал чиновник.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина официально получила от США новый проект соглашения о полезных ископаемых, и раскрыл важные нюансы этого документа.

В то же время, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в этом проекте США пересекли красные линии, а предложения Вашингтона можно приравнять к признанию Украины колонией США. Экономист подчеркнул, что в таком виде подписывать соглашение категорически нельзя.

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