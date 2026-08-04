В Украине намерены ввести справедливую мобилизацию: "Евросолидарность" зарегистрировала законопроект

Фракция "Европейская Солидарность" зарегистрировала проект закона о внесении изменений в статью 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в части уточнения обязанностейобязанностей уполномоченных представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки в период проведения мобилизации.

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Об этом сообщила пресс-служба партии.

Как отмечала в соцсетях сопредседатель фракции Ирина Геращенко, цель законопроекта – сделать работу ТЦК более прозрачной и подотчетной.

"Неясно, кто станет министром обороны, поскольку представления на назначение от Зеленского до сих пор нет. Но новому министру обороны придется заняться вопросами мобилизации и реформы ТЦК, сроками службы, мотивацией военнослужащих и увеличением денежного довольствия. Ведь Верховный Главнокомандующий неоднократно заявлял, что у него на это нет времени", – отмечает Геращенко.

"Европейская Солидарность" выступает за справедливую мобилизацию и уважение к военнообязанным и военнослужащим. Вместе с коллегами мы зарегистрировали законопроект, который сделает работу ТЦК более прозрачной и подотчетной", – отмечает народный депутат.

Законопроект, в частности, предусматривает:

обязательную непрерывную видеофиксацию во время проверки военно-учетных документов;

обязательное использование бодикамер представителями ТЦК;

оснащение транспорта, используемого для доставки военнообязанных, системами непрерывной видеофиксации;

четко определить перечень запретов для уполномоченных представителей ТЦК, в частности в отношении применения физической силы, сокрытия лица и других неправомерных действий;

установить обязательное хранение видеозаписей и проведение служебных расследований в случае нарушения требований по видеофиксации.

"Цель законопроекта – обеспечить более надежную защиту прав граждан, повысить открытость мобилизационных процедур и укрепить доверие к деятельности территориальных центров комплектования. Прозрачные правила, надлежащий контроль и взаимная ответственность государства и граждан являются важной предпосылкой справедливой мобилизации, без унижения человеческого достоинства. В свое время наша команда провела реформу "совковой" милиции, ввела обязательное ношение бодикамер полицейскими, и это способствовало сокращению злоупотреблений, взяток и росту доверия к полиции. Теперь мы предлагаем такую же реформу и для ТЦК, настаиваем на приоритетности рассмотрения нашего законопроекта", – пишет Ирина Геращенко.