В США не видят прямой угрозы Румынии и Молдове со стороны России

В Государственном департаменте США отреагировали на информацию о пролете российских ракет на страной-членом НАТО Румынией и Молдовой. Там заявили, что не видят в этом прямой угрозы обоим государствам от России.

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Напомним, что два "Калибра" страны-агрессора пересекли румынское и молдавское воздушное пространство утром 10 февраля во время массированной атаки РФ на Украину. Событие прокомментировал заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Пател, передает The Guardian.

По его словам, официальный Вашингтон "не видит признаков, указывающих на прямые угрозы военного характера" – как для Румынии, так и для Молдовы.

"У нас нет признаков прямой военной угрозы со стороны РФ Румынии или Молдове", – сказал он во время телефонного брифинга.

Относительно Молдовы, подтвердившей факт нарушения ее воздушного пространства, представитель американского Госдепартамента заверил, что США также поддерживают суверенитет и территориальную целостность страны, а еще гарантированный ее конституцией нейтралитет.

Как известно, во время ракетной атаки России на регионы Украины утром 10 февраля, когда враг выпустил более ста ракет, две из них пересекли границу Молдовы и Румынии и вернулись в воздушное пространство Украины в точке пересечения сразу трех стран. Речь идет о двух "Калибрах", которые российские войска запустили из акватории Черного моря. Украинская противовоздушная оборона не сбила их сразу, понимая, какие риски и опасность это принесло бы жителям другой страны.

В отличие от Молдовы, решительно осудившей действия государства-террориста РФ и напомнившей, что такое случается уже не впервые, натовская Румыния не подтвердила пролет российской ракеты в своем небе. В то время как в НАТО вообще отказались комментировать инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Украины бурно отреагировали на заявления Румынии: их возмутила позиция страны, которая открестилась от того факта, что российская ракета пересекала ее воздушное пространство. В сети украинцы назвали позицию Бухареста "трусостью и нежеланием конфликтовать с РФ".

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