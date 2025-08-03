В США и Европе фиксируют уменьшение российских диверсий: Bloomberg назвал вероятные причины

На Западе отметили уменьшение количества российских диверсий. Это может свидетельствовать о том, что российские спецслужбы пытаются усиливать контроль над атаками, некоторые исполнители которых рисковали быть разоблаченными.

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К тому же, Москва, вероятно, вынуждена перенаправлять все больше своих ресурсов в Украину, против которой она продолжает агрессивную полномасштабную войну. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Что известно

Американские и европейские чиновники заявили изданию, что в этом году опровергается снижение количества диверсий, организованных Россией. В этой тенденции собеседники Bloomberg видят свидетельство того, что "службы безопасности президента Владимира Путина могут сдерживать гибридную войну, в рамках которой происходят нападения по всей Европе".

Чиновники рассказали, что для осуществления диверсий российские спецслужбы нанимают исполнителей для атак на гражданскую инфраструктуру и отдельных лиц. И сокращение таких операций в 2025-м может объясняться рядом факторов.

"Одним из основных объяснений является то, что Москва может усиливать контроль над атаками, доверенными ненадежным местным преступникам, некоторые из которых вышли из-под контроля и рисковали серьезно ошибиться, сказали источники", – указано в материале.

Как указано в отчете аналитического центра Международного института стратегических исследований (IISS), с января по май этого года в Европе произошло 11 поддерживаемых Россией диверсий . В частности, речь идет о попытке саботажа волоконно-оптических кабелей и башен сотовой связи в Швеции. По данным IISS, за весь 2024 год было совершено более 30 диверсий.

"Западные чиновники считают, что одним из факторов может быть то, что Путин хотел избежать дальнейшего противостояния Дональду Трампу в первые месяцы его второго срока, поскольку президент США стремился быстро достичь мирного соглашения в Украине. Другие возможные причины включают трудности с поиском потенциальных исполнителей, которых сдерживают от участия громкие судебные процессы над диверсантами, задержанными правоохранительными органами, что заставляет Москву адаптировать свою тактику, а также перенаправление ресурсов российской военной разведки ГРУ в Украину в последние месяцы", – пишет Bloomberg

В Кремле от комментариев по запросу издания отказались. Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отрицал причастность России к диверсиям в Европе, заявив о "безосновательных обвинениях" со стороны европейских чиновников, которые делали соответствующие заявления.

Не ответили на запросы издания и в Белом доме и Офисе директора Национальной разведки США.

Bloomberg пишет, что российские гибридные операции стали ключевой частью российской стратегии действий в Европе после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Поскольку значительная часть Европы в последние годы высылает российских шпионов, связанных с ее посольствами, люди говорят, что Москва перешла к оплате местных исполнителей актов насилия, саботажа и поджогов в рамках кампании по деструктивному подрыву. Российскую кампанию рассматривают как попытку атаковать западные страны из-за их поддержки Украины", – пишет издание.

Западные чиновники предостерегают, что очевидное ослабление кампании не является признаком того, что гибридные атаки полностью прекратились или не усилятся в будущем. По их словам, количество диверсионных актов в странах Восточной Европы остается выше, чем в западных странах.

Снижение количества инцидентов, возможно, началось осенью 2024 года после того, как высокопоставленные чиновники США обратились к своим российским коллегам, чтобы предостеречь их от проведения будущих операций, сообщили знакомые с ситуацией собеседники издания. Те контакты состоялись на фоне беспокойства США, что Россия разместит зажигательные устройства на грузовых самолетах, следующих в США, после пожара на объекте DHL в Великобритании в июле 2024 года.

Что известно о российских диверсиях в Европе

В июле трое жителей Великобритании были осуждены за совершение в марте 2024 года поджога лондонского склада фирмы, которая поставляла товары, в частности оборудование для спутника Starlink, в Украину. Следствие установило связь осужденных с Россией. А Кен МакКаллум, руководитель британской службы внутренней безопасности MI5, в прошлом году заявил, что Россия имеет целью создать "длительный хаос на британских и европейских улицах".

В мае премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил российские разведывательные службы в организации поджога 2024 года, который почти полностью уничтожил торговый центр в Варшаве.

Среди других инцидентов, которые приписывают Москве, – вандализм, глушение сигналов GPS и сорванный план покушения на генерального директора немецкой оружейной компании.

"Россия сейчас ведет две войны. Одна – это кинетическая, конвенциональная война в Украине. Другая – это гибридная война в Европе и на Западе, целью которой является влияние на тон публичного дискурса или определенным образом пошатнуть наше ощущение безопасности", – заявил в прошлом году президент Финляндии Александер Стубб.

Собеседники Bloomberg предположили, что Россия испытывает трудности с поддержанием строгого контроля над операциями, причем некоторые случаи саботажа и поджогов выходят за пределы целей тех, кто их заказал. По словам западных чиновников, это может быть частично связано с некомпетентностью и ненадежностью мелких преступников, нанятых для выполнения диверсий.

Также есть доказательства того, что некоторые исполнители действовали по собственной инициативе "в надежде произвести впечатление" на потенциальных российских "работодателей", что создавало риск непредсказуемых результатов.

"В ответ Россия все чаще приказывает местным приспешникам снимать себя во время совершения нападений, чтобы попытаться обеспечить развертывание заговоров по плану, говорят источники", – указано в материале.

По словам источников, перенаправление российских разведывательных ресурсов на Украину стало свидетельством трудностей Кремля в обеспечении прорывов на местах в этом году, несмотря на публичные заявления Путина о том, что он выиграет войну. Это также свидетельствует о том, что российские ресурсы исчерпаны.

К тому же, ряд стран, среди которых Великобритания, увеличили тюремные наказания за участие в диверсионных атаках. Это повысило риски для потенциальных исполнителей, которым российская разведка часто платит всего несколько сотен евро или фунтов стерлингов и которые не имеют дипломатической защиты на случай, если их поймают.

"Хотя в этом году количество заговоров уменьшилось, европейские правительства продолжают фиксировать регулярные и серьезные случаи российских кибератак и более традиционные попытки шпионажа, заявили некоторые чиновники", – резюмирует Bloomberg.

Что предшествовало

Ранее в Bloomberg сообщили, что российские хакеры шпионили за иностранными посольствами в Москве. Члены российской хакерской группы Turla (также известная как Secret Blizzard) выдавали свое вредоносное ПО за программу-антивирус "Лаборатория Касперского".

Хакеры перенаправляли интернет-трафик посольств и загружали на компьютеры вредоносное ПО в рамках операции по сбору разведывательной информации.

Вредоносная программа ApolloShadow снимала шифрование с устройств, тем самым превращая интернет-активность жертвы взлома в легко читаемую информацию, включая просмотренные веб-страницы и конфиденциальные учетные данные.

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