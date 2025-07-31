Российские хакеры шпионили за иностранными посольствами в Москве – Bloomberg

Российская хакерская группа Turla (также известная как Secret Blizzard) шпионила за иностранными посольствами в Москве. Для этого она выдавала свое вредоносное ПО за программу-антивирус "Лаборатория Касперского".

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Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет корпорации Microsoft. В документе заявляется о "масштабной кампании кибершпионажа" с использованием российских интернет-провайдеров для взломов.

Хакеры перенаправляли интернет-трафик посольств и загружали на компьютеры вредоносное ПО в рамках операции по сбору разведывательной информации, говорится в отчете. Конкретные цели пресс-служба Microsoft назвать отказалась.

Вредоносная программа ApolloShadow снимала шифрование с устройств, тем самым преобразуя интернет-активность жертвы взлома в легко читаемую информацию, включая просмотренные веб-страницы и конфиденциальные учетные данные.

В Microsoft считают, что российские внутренние системы перехвата, такие как Система оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), играют ключевую роль в обеспечении этих крупномасштабных операций. СОРМ – это законодательно закрепленная основа для перехвата и слежки в России, с которой работают ФСБ, разведывательные органі и силовики.

В "Лаборатории Касперского" оправдались: мол, о хакерской деятельности они ничего не знают.

"Надежные бренды часто используются в качестве приманки без их ведома или согласия. Мы всегда рекомендуем загружать приложения только из официальных источников и проверять подлинность любых сообщений, якобы исходящих от компании", – прокомментировал инцидент представитель компании.

Добавим, что группа Turla действует уже более 25 лет. В правительстве США заявили, что эта организация является частью Федеральной службы безопасности России.

Продажи продуктов "Лаборатории Касперского" запрещены в Соединенных Штатах, поскольку органы нацбезопасности предположили, что российское правительство имеет влияние на компанию.

Как писал OBOZ.UA, недавно французская судостроительная компания Naval Group стала жертвой масштабной кибератаки, в результате которой хакеры получили доступ к конфиденциальным данным о подводных лодках и фрегатах. Это одна из крупнейших утечек информации в оборонной сфере страны.

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