Как сообщает DW, в конце июля немецкие социологи провели опрос среди более тысячи лиц насчёт будущей войны Германии и выяснили, что лишь 38 процентов немцев и немок готовы защищать свою страну с оружием в руках, причём "безусловно" - только 16 процентов и остальные 22 - "возможно".

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В отношении же к обязательной военной службе интересной оказалась естественная возрастная разница: в целом против неё (если не хватит добровольцев) - лишь 37 процентов, то есть большинство поддерживает, но среди молодёжи, которой, собственно, и коснётся призыв, - против выступает уже 61 процент.

Ну а по поводу возможности войны - вероятной её считают 27 процентов, а 59 процентов согласны с тем, что Германия вынуждена будет так помочь партнёрам по НАТО.

27 процентов это не так уж и мало для страны, между которой и потенциальным агрессором [пока что] находится Польша, а вот 59 процентов тех, кто верит в помощь Германии союзникам, - показатель не сверхбольшой, но не очень понятно, во что именно там не верят - то ли вообще в войну мордора с кем-то из НАТО, то ли в то, что Германия откликнется.