Всем известно, что в НАТО, как, впрочем, и в ЕС, есть определённая диктатура меньшинства, ибо большинство обычно вынуждено умолять это меньшинство, среди которого обязательно имеется Венгрия.

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Спекулирующий на глупом правиле консенсуса русский шпион Орбан, подрабатывающий в Венгрии премьер-министром, стал, таким образом, невероятно важной фигурой, от которой зависит порой всё: засланная пешка пробилась в ферзи и не может сложить себе цену, позоря всю европейскую семью.

Удивляет одно: дружная европейская семья практически не сопротивляется. Она очень сильна, однако же при этом фантастически неповоротлива. Непротивление Европы — и Америки!!! — обнаглевшей Венгрии было объяснимо тогда, когда Венгрией просто прикрывались более серьёзные страны, которых такое как бы чужое вето вполне устраивало. Но с тех пор ситуация изменилась — и Венгрия уже раздражает практически всех. Вот все и не знают, куда бы ещё лизнуть ненавистного Орбана, чтобы не портил кровь всей Цивилизации.

Между тем, всё можно было бы решить очень просто. Раз стандартное НАТО не ловит мышей, то, стало быть, оно должно быть дополнено ещё и нестандартным. Не вместо, а кроме. Где Венгрии (и заодно, видимо, Турции — по аналогичной причине) не будет, зато появится Швеция, а в перспективе — и Украина.

Там не останется абсолютно дикого требования всеобщего единогласия при принятии решений, а всё решать будет простое большинство, но — если решение при этом поддерживается США, Канадой, Германией, Великой Британией, Францией и Италией (вот только среди этих 6 и должно быть единогласие).

Такая гораздо более поворотливая и эффективная структура могла бы взять на себя также решение тех вопросов, которые Венгрия (возможно, с кем-то ещё) тормозит, кроме того, в ЕС — из-за той же необходимости консенсуса.

А кроме того — этот военно-политический блок мог бы принимать и такие решения, которые не в состоянии принять устаревшая ООН из-за вето уже российского.

То есть одна реально работающая организация вместо трёх бездействующих!

Украине следовало бы такое проинициировать громко и внятно — как самой заинтересованной сегодня стране. Но в принципе это нужно всей Цивилизации. Чтобы не сгнить заживо в окостеневших структурах, порой так некстати немощных. Не россия и не её же Орбан должны править миром.