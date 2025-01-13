В России заявили о 'беспокойстве' из-за заявлений о возможном включении Гренландии в состав США: упомянули международное право

Страна-агрессор проявила обеспокоенность по поводу заявления о возможном включении Гренландии в состав Соединенных Штатов Америки. Там даже упомянули о международном праве.

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Также в Кремле отметили, что за подобного рода заявлениями стоит стремление США усилить и расширить свое присутствие в Арктике. Об этом говорится в заявлении главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

"Арктика имеет огромное стратегическое и геополитическое значение для России. И нас не могут не беспокоить столь непонятные меры. Нельзя исключать возможность нарушения международного права при продвижении США в Арктику. Этого нельзя допускать", – заявила она.

Матвиенко также обвинила Вашингтон в попытке якобы "расширить свой шельф".

"Есть международное право. Есть правила игры, есть арктические государства. Мы хотим сотрудничать. Поэтому Арктика должна быть территорией мира, сотрудничества и согласия", – резюмировала свое заявление Матвиенко.

Справка

Площадь Гренландии составляет 2166086 кв. км. Протяженность острова с севера на юг – 2700 км, а с запада на восток – 1300 км. Самый большой населенный пункт острова – Нуук, там проживает около 18 тыс. людей.

В начале января 2025 года новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает использования военных или экономических мер, чтобы сделать Гренландию частью Соединенных Штатов. В тот же день его старший сын, Дональд Трамп-младший, совершил частный визит в Гренландию.

После заявлений Трампа король Дании Фредерик Х решил обновить королевский герб, подчеркнув на нем значение Гренландии и Фарерских островов. Этот шаг считается символическим подтверждением желания сохранить контроль над принадлежащими Дании территориями.

Как сообщал OBOZ.UA, действующий государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал слова Трампа о Гренландии. Он назвал такую идею "плохой" и заявил, что на такие разговоры не стоит тратить время.

В свою очередь жители Гренландии уже обнародовали заявление, что они озабочены агрессивным тоном избранного президента США Дональда Трампа о намерении "присоединить" остров к Соединенным Штатам. В столице Нуук отмечают, что гренландцы склонны избегать конфликтов в повседневной жизни, поэтому были в шоке от высказываний Трампа.

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