В России возбудили уголовное дело о госизмене против адвоката Порошенко Новикова

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело о государственной измене против адвоката пятого президента Украины Петра Порошенко Ильи Новикова

Об этом сообщили в ФСБ РФ.

В заявлении ФСБ говорится, что была задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Ильи Новикова к совершению госизмены в форме перехода на сторону противника.

В ФСБ утверждают, что Новиков после полномасштабного вторжения России в Украину "добровольно покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до сих пор принимает участие в их деятельности".

Видео дня

Кроме того, по данным ФСБ, адвокат "прошел военную подготовку в Украине, принимает участие в боевых действиях и занимается пропагандистской работой".

Илья Новиков участвовал во многих скандальных процессах в России и Украине. Он представлял интересы ФБК, Мемориала, украинской летчицы Надежды Савченко и режиссера Олега Сенцова.