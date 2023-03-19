Прошел один год и двадцать два дня войны. Ничего нового на фронте не произошло. Карты фиксируют какие-то робкие поползновения путинских войск в районе Белогоровки. И в целом по линии от Кременной до Купянска.

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В Бахмуте карты, вообще, полностью противоречат сообщениям российских военкоров. Военкоры рассказывают про продвижение с севера к центру города, а карты показывают продвижение с юга. Короче, вот вам мое мнение: все это - мудовые рыдания и никуда россияне по-настоящему не продвигаются. Гора родила мышь.

В Москве, в метро, по доносу попутчика, полицейские задержали мужчину, который (если верить доносу) разглядывал в телефоне “материалы, дискредитирующие российскую армию". Мужчину оперативно доставили в суд, и судья тут же приговорил его к 14 суткам административного ареста.

Я часто встречаю в сети рассуждения российских политиков-оппозиционеров о том, что в реальности большинство россиян против войны. Но вот вам конкретный пример. Кто здесь, кроме этого бедолаги (про которого мы ничего толком не знаем), против войны? Доносчик? Полицейские? Судья? Кто?

Российские пропагандисты совсем съехали с катушек и, например, бывший депутат Госдумы Семен Багдасаров в эфире у Соловьева призвал воспользоваться тяжелым положением Турции в связи с землетрясением, и отобрать у нее Константинополь, как исторически “нашу землю".

Я специально посмотрел биографию этого героического борца в турками. Он закончил помимо танкового училища еще военно-политическую академию и Военный Краснознаменный институт, был каким-то секретным военным в Афганистане и вышел в отставку в звании полковника.

Хочется спросить его: дорогуша, а тебя в твоих академиях не учили, что у Турции одна из самых сильных армий в регионе? И вообще Турция - член НАТО? И как ты, собственно, предполагаешь провести операцию по захвату Стамбула? Ты же полковник советской (а потом российской) армии! Должен же ты хоть чуть-чуть в этом соображать! Что это будет за операция? Морской десант? Сухопутное наступление? Как ты его собираешься осуществить? Зачем ты болтаешь языком? Для чего этот бред сивой кобылы?

Вот это меня больше всего поражает в сегодняшней российской пропаганде: ее какая-то нарочитая гротескность. Я когда смотрю на всех этих “экспертов": которые собираются на российских ток-шоу, то мне все время кажется, что они просто специально издеваются над зрителем. Или хотят его сразить масштабом своей глупости? Или это просто какой-то комедийное представление?

Но чем дольше я смотрю на них, тем больше убеждаюсь, что они вовсе не валяют дурака, а все это они говорят вполне серьезно. Они считают, что говорят дело, что именно так и надо говорить на многомиллионную аудиторию. Вот, давеча Третьяков (декан факультета телевидения МГУ) рассуждал, что какие-то силы внутри России мешают Путину победить Украину. И что нужно эти силы уничтожить - и тогда шуруй хоть до Ла-Манша.

Ну вот что это? Как это - до Ла-Манша? Зачем - до Ла-Манша? Для чего - до Ла-Манша? Один, понимаешь, зовет на Царьград, другой - на Париж… И это в то время как их войско не то, что Киев, Харьков взять не может! Любой нормальный человек скажет: идиоты, живут в выдуманном мире, никакого контакта с реальностью.

Но нет! Их смотрят! Их слушают! Иначе бы их не пускали в эфир. То есть отрыв от реальности совершили не только Третьяков и Багдасаров. Не только российские пропагандисты. Но и вся страна улетела в какой-то мир грез, где одна ее армия стремительным маршем через всю Украину выходит к Ужгороду, другая рвется к Ла-Маншу, третья водружает крест на Святую Софию, четвертая вообще идет на Алма-Ату. И на все эти походы есть деньги, ресурсы, обученные солдаты, оружие.

И главное: это все безусловно надо делать. В этом есть смысл. Это абсолютно нормально: нападать на соседей, убивать людей, разрушать их города. Даже если они ничего вам плохого не сделали. Достаточно объявить их землю “нашей" - и одного этого достаточно чтобы сразу все это стало совершенно оправданным и даже неизбежным. К черту все договора, обязательства, экономическую целесообразность и даже просто обычную жалость к людям.

Своим и чужим. Вперед на Константинополь!

Чем утопичнее и абсурднее призыв, тем яростнее такой пропагандист его отстаивает. Они как бы соревнуются в бредовости своих идей. И чем забористее их речи, тем чаще такой персонаж появляется в телевизоре. Это не может быть случайностью. Это абсолютно осознанная стратегия госпропаганды: кормить людей мегаломанскими проектами военных завоеваний.

Мне кажется, что эта стратегия имеет целью во-первых, представить в сравнении с таким нарочитым экстремизмом Путина эталоном умеренности и даже осторожности. А во-вторых, показать, что на фоне вот таких гомерических проектов мирового господства то, что происходит сейчас в Украине - это мелкий вопрос, на который не надо даже обращать внимания. Так, специальная военная операция, ничего особенного. Мы просто разминаемся…

Я не знаю когда страшная реальность победит в сознании россиян эту “фабрику грез". Мы все давно уже фактически смирились с тем, что телевизор победил холодильник. И вот теперь мы с ужасом обнаруживаем, что в России телевизор побеждает уже не только холодильник, но и гроб.

Люди присосались к телевизору и оборвали все провода и шланги, которые связывают их с реальностью. Потому, что в телевизоре они могучие и победоносные, а в реальности - сами знаете кто…

Сегодня находящийся в международном розыске по подозрению в совершении уголовного преступления Путин неожиданно посетил Севастополь. Визит был краток и совершенно бессмысленен. И я написал о нем лишь с единственной целью: не отказать себе в удовольствии лишний раз напомнить, что он в бегах.

Я вообще предлагаю, по аналогии с необходимостью для тех, кого объявили “иноагентом" писать эту дебильную абракадабру про “иноагента", всегда всякое упоминание фамилии Путин сопровождать фразой “находящийся в международном розыске по подозрению в совершении уголовного преступления". Такой сетевой флэшмоб был бы, на мой взгляд, очень уместен.

А в целом все пока выглядит вполне обнадеживающим. И поскольку наше дело правое, то враг непременно будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!