'У России очень большой дефицит людей': Маломуж объяснил, что может подтолкнуть Путина к миру

Ресурсы России для ведения войны против Украины исчерпывающие, и этот фактор будет одним из решающих в случае переговоров, когда диктатор Владимир Путин будет пытаться "выйти на мир, сохранив лицо". В настоящее время Москва имеет большой дефицит людей, готовых к боям, а на фронте фактически происходит массовое уничтожение тех, кого она бросает на штурмы.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж. В частности, он согласился с заявлением главы Пентагона Ллойда Остина, который сказал, что у РФ в войне есть не все козыри и преимущества, и даже если она получит желаемое, будет вынуждена заплатить за это в будущем.

"Я полностью согласен с Остиным. Тем более, что и до этого заявления мы говорили на всех уровнях, и публично на международных площадках, и у нас на закрытых заседаниях, что ресурсы России исчерпывающие. Многие аналитики разных стран, разведки подтверждают это. У России очень большой дефицит людей, тем более высокоэффективных", – сказал Маломуж.

Он добавил, что около 3 млн "интеллектуалов и активных россиян" уехали из страны-агрессора.

"Людей, которые готовы вести интенсивные боевые действия, не хватает. Сейчас набирают тех, кто есть, бросают на поле боя – это массовое уничтожение. За два месяца две армии практически идут на убой. И этот факт подтверждает тезис Остина о том, что ресурс России иссякает", – говорит генерал.

Россия не может восстановить этот ресурс, поэтому и вынуждена обращаться в Северную Корею за личным составом, оружием и боеприпасами, в Иран – за "Шахедами", ракетами и другими видами вооружений.

К моменту полномасштабного вторжения в боевом строю в армии РФ было 750 тыс. человек, Силы обороны уничтожили более 800 тысяч, говорит Маломуж:

"То есть та армия, которая воевала, которая имела опыт – ее просто нет. Сейчас есть лишь остатки спецподразделений, или мобилизованная или набранная по контракту армия. С другой стороны, у российской армии нет мотивации ведения войны. Часто идут из-под палки, особенно на поле боя. Пока вербуются, получают деньги – куда ни шло, но когда попадают в реальные боевые условия… Недаром используют заградительные отряды".

По словам генерала, кроме живой силы, у РФ есть экономические проблемы. Постепенно российская экономика разбалансируется и падает, рубль стремительно обесценивается, происходит дезориентация экономики, и искусственным методом это падение уже удержать нереально.

Также, наконец, важным фактором является то, что Путин "вышел на тропу глобальной ядерной войны".

"И эта угроза объединяет против него многие государства, заставляющие либо реально помогать Украине, либо готовиться к возможной войне и нацеливать свои ресурсы на Россию, где будет источник ядерных ударов. Я считаю, что Путин понимает эту глобальную угрозу и не готов погибнуть в пламени войны, он слишком ценит свою жизнь", – говорит Маломуж.

По его мнению, составляющей, которая даст перспективы Силам обороны Украины на фронте является то, что РФ не сможет вести эффективную войну.

"Пример Курщины: нестандартная ситуация, новая стратегия – и противник проваливается. И так надо действовать по всему фронту там, где враг не ждет. Для этого необходимы прежде всего огневые средства высшего класса, подготовленные спецподразделения и другие опытные войска. На 80% это должны быть люди, которые воевали на фронте", – говорит экс-руководитель СВР.

Он добавил, что, очевидно, сейчас меняется стратегия ВСУ, украинская армия будет выходить на новые стратегические решения на фронте. Поэтому "важно объединиться со всеми силами мира, чтобы они понимали, куда мы идем вместе".

"Но Путин, понимая, что его ресурс ограничен, будет учитывать и это – в плане того, как выйти на мир, сохранив лицо. Я убежден, что фактор исчерпывающих ресурсов будет одним из решающих", – подытожил Маломуж.

Напомним, ветеран войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эксклюзивном интервью OBOZ.UA сказал, что возможный захват Покровска не откроет никаких "дверей" врагу, в том числе на Днепр. А заявления окружения Дональда Трампа о завершении войны за 100 дней в большей степени выглядят как политическая игра, говорит Гетьман.

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