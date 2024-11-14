В России не очень довольны планом Трампа, – Гербст

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп имеет ясное представление о том, чего следует достичь в переговорах между Украиной и Россией, и некоторые вещи не приветствуются в Украине, но также не приветствуются и в Кремле.

Видео дня

"И это то, что должно дать украинцам определенную уверенность в том, что задумал Трамп", – сказал во время выступления на Пятом Киевском еврейском форуме (Kyiv Jewish Forum) Джон Гербст, американский дипломат, посол США в Украине (2003-2005), директор Евразийского центра при Атлантическом совете США.

Гербст напомнил, что Трамп говорит об урегулировании войны по принципу, когда Москва контролирует часть Украины, а Киев контролирует остальные, и это означало бы определенный тип прекращения огня. Но Трамп также подразумевает, что должна существовать демилитаризованная зона, которая поставила бы Украину в положение, в котором она могла бы хорошо себя защитить, если Москва возобновит агрессию. "И я не думаю, что это очень нравится Кремлю и Путину", – сказал дипломат.

Американский дипломат считает, что цель Путина состоит в том, чтобы попытаться подстрекнуть Трампа к тому, чтобы он позволил России делать в Украине все, что он хочет. И если Трамп приходит к выводу, что не может этого сделать, то у Путина проблемы, и это идет на пользу Украины.

Что касается гарантий безопасности Украины, он сказал, что ими могло бы стать размещение европейских войск НАТО на линии столкновения, и поэтому Путину было бы очень трудно сделать то, что он сделал с Минскими соглашениями.

"Это не невозможно, но очень тяжело. И если в то же время мы вооружим Украину гораздо больше, чем вооружили на сегодняшний день, это тоже заставит россиян дважды подумать о нарушении любого мира", – считает Гербст.

Но у него нет уверенности в том, что европейские войска реально разместить в Украине: "Я не могу сказать "да", но я также не могу сказать "нет". Можно представить сценарий, по которому они это сделают – при условии, что Соединенные Штаты готовы предоставить, например, все ресурсы, включая оружие. Это могло бы сработать. Но я не говорю, что так будет".

При этом Гербст заявил, что для американских интересов критично, чтобы Путин проиграл войну в Украине. По его словам, подавляющее большинство Республиканской партии, в том числе в Конгрессе, понимает, какую опасность представляет политика Путина для Соединенных Штатов, и хотела бы продолжать решительную поддержку Украины.

"Почти все кандидаты на руководящие должности в национальной безопасности, Министерстве обороны и Совбезе США понимают стратегическую опасность России для Соединенных Штатов, а значит, необходимость поддержки Украины. Это повод для определенного оптимизма, как и тот факт, что Трамп выдвинул определенные условия, из-за чего Кремль смутился. Но это в значительной степени работа в процессе. Поэтому сначала мы должны увидеть, кого Трамп назначит, а потом мы должны увидеть, что они действительно делают", – сказал он.

Киевский еврейский форум (Kyiv Jewish Forum) проходит уже пятый год подряд. В этом году он организован в онлайн-формате, а центральной площадкой стал Вашингтон. Организаторами Kyiv Jewish Forum являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post.

Медиапартнеры KJF-2024: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.

Напомним, президент ЕКУ, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин во время открытия форума отметил: украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение в США администрации, которая ранее демонстрировала свою решимость помогать как Украине, так и Израилю.