В Раду внесли проект постановления о 30 тысячах доплаты военным: принятый закон заблокирован

В Верховную Раду внесли проект постановления, временно блокирующий возврат выплат военным в тылу в размере 30 тысяч гривен. Инициировал постановление нардеп от партии "Голос" Владимир Цабаль.

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Проект документа был обнародован на сайте Рады. Прокомментировал постановление народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Он отметил, что пока постановление не будет рассмотрено в зале Верховной Рады, глава парламента не имеет права подписать законопроект о возврате выплат.

"В Раду внесли блокирующее постановление в законопроект #8312. Это именно тот закон, где прошла правка о возврате выплат и ограничении зарплат", – сообщил Железняк.

Нардеп также объяснил, почему в ближайшие недели это постановление не будет рассматриваться в парламенте.

"Пока это постановление не будет рассмотрено в зале, спикер не имеет права подписать закон. А этого в ближайшие недели не произойдет из-за графика заседания Рады", – написал Железняк.

Напомним, Железняк также посчитал, сколько денег нужно найти на доплаты военным в 30 тысяч. По его информации, на это уйдет 12,7 млрд грн в месяц. То есть, в год из госбюджета на возврат выплат нужно выделить 152,4 млрд грн. Но в принятом законопроекте о доплатах предусмотрена бюджетная компенсация 2,7-3 млрд грн/год, то есть всего 2% от необходимой суммы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали за возврат доплат военным в размере 30 тыс. грн. Предполагается, что доплаты будут действовать до конца периода военного положения.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину доплаты в 100 тыс. грн получали военные на передовой, а 30 тыс. грн – защитники рядом с линией фронта, на блокпостах или боевом дежурстве. Но в феврале-2023 список получателей 30 тыс. грн урезали. В частности, эту сумму перестали платить бойцам в тылу и тем, кто служит близко к передовой, но не на первой линии или "нули".

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