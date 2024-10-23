В Раду подали законопроект о лишении работников прокуратуры пенсионных привилегий: что известно

В Верховной Раде Украины предложили уравнять принцип начисления пенсий по инвалидности для работников прокуратуры с другими гражданами страны. Соответствующий проект закона пообещала внести на рассмотрение парламента нардеп от "Голоса" Инна Совсун.

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Об этом она сообщила 22 октября в X (Twitter). Политик пошутила, что за это ее "возненавидят работники украинской прокуратуры".

Совсун объяснила, что размер пенсий по инвалидности определяют на одинаковых началах для всех граждан, кроме:

– военных;

– пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;

– работников прокуратуры.

"Средний размер пенсии по инвалидности в Украине – 4892 гривен 57 копеек в месяц. Для прокуроров эта сумма может быть 60 000 гривен в месяц и больше. Чем можно объяснить особый статус работников и работниц прокуратуры – кроме "потому что могут" – я не знаю", – написала народная избранница.

Она призвала своих коллег по ВР поддержать инициативу, "если они считают ситуацию несправедливой".

Добавим: по состоянию на вечер 22 октября соответствующего законопроекта авторства Совсун на сайте украинского парламента еще не было.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно выяснилось, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК Татьяна Крупа. Против нее продолжается уголовное расследование.

– 22 октября президент Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий в нашей стране до 31 декабря 2024 года.

– Также Зеленский заявил, что должна быть политическая ответственность генерального прокурора Андрея Костина. После этого последний подал в отставку.

– Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что вместо МСЭК в Украине внедрят новую, цифровую и прозрачную европейскую модель.

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