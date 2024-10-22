МСЭК будут ликвидированы до конца года: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. МСЭК будет ликвидирован до 31 декабря 2024 года.

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Это решение явилось ответом на многочисленные случаи оформления фальшивых инвалидностей среди должностных лиц. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно решению, в течение семи дней Министерство здравоохранения вместе с Государственным бюро расследований, Службой безопасности Украины, Национальной полицией и военными администрациями обязаны сформировать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий по инвалидности должностных лиц.

После этого в течение трех месяцев Кабинет Министров должен подготовить доклад о результатах проверки решений МСЭК и, в случае выявления необоснованных решений, инициировать их пересмотр и сообщить правоохранительным органам.

В течение двух недель Кабмин должен обеспечить, чтобы Минздрав вместе с Минцифрой подготовили план цифровизации всех этапов работы МСЭК, который будет представлен на рассмотрение Правительства.

Кабинету Министров также поручено совместно с Пенсионным фондом, ГБР, Национальной полицией и СБУ провести аудит начислений пенсионных выплат инвалидам среди должностных лиц в течение недели.

В течение месяца Правительство должно подать законопроект, разработанный из Минздрава, который внедрит новую систему оценки лиц с ограниченными возможностями. Этот законопроект также предусматривает ликвидацию МСЭК до 31 декабря 2024 года.

Кроме того, вместе с Минсоцполитики будет представлен законопроект для пересмотра системы начислений пенсионных выплат государственным служащим с целью обеспечения справедливости.

В сотрудничестве с Офисом Генерального прокурора будет подготовлен законопроект, нормирующий порядок начисления зарплат и пенсий работникам прокуратуры Украины, а также включающий социальные гарантии для лиц с инвалидностью в этой сфере. Запланировано проведение повторных проверок решений МСЭК по инвалидности прокуроров.

Кроме того, правительство должно в течение месяца проработать вопрос внесения изменений в нормативно-правовые акты по пересечению границы бывшими должностными лицами с инвалидностью, определив перечень документов для проверки.